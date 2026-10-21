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Российский ИТ-продукт Ensi Cloud выходит на международный рынок

Российский разработчик решений «Гринсайт» объявил о первом международном внедрении своих ИИ-сервисов Ensi Cloud.

Первым зарубежным партнером стала одна из сетей продовольственного ритейла Республики Казахстан. Проект подтверждает востребованность российских ИИ-инструментов для электронной коммерции за пределами РФ.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В рамках проекта с казахстанским фуд-ритейлером внедрены сервисы ИИ-поиска с функцией мультиязычности, товарных рекомендаций и поиска по фото. Решения Ensi Cloud направлены на повышение конверсии онлайн-каналов продаж и оптимизацию операционных издержек.

«Выход на международный рынок — это важный этап в развитии Ensi Cloud. Мы видим высокий спрос на AI-решения в Казахстане, где крупные сети активно ищут инструменты для повышения эффективности e-commerce. Наш опыт работы с крупнейшими российскими фуд-ритейлерами, включая «Ашан» и «Глобус», позволяет предлагать проверенные технологии, адаптированные под локальные задачи», — отметил Егор Волков, генеральный директор Ensi

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