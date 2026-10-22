CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Дачи под Костомукшей вышли на связь: «МегаФон» запустил 4G за городом

Дачники в СНТ «Романтик» под Костомукшей впервые получили стабильную голосовую связь и уверенный 4G-сигнал. «МегаФон» охватил новой сетью садовые участки, установив здесь современное телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Садоводам и огородникам из Костомукши стали доступны привычные цифровые сервисы: в «Романтике» теперь можно общаться по видеосвязи с близкими, переписываться в мессенджерах, смотреть фильмы и сериалы онлайн, а также совершать денежные переводы в приложениях банков и оформлять документы на Госуслугах.

Новая Сеть пригодится и на грядках: в интернете легко найти советы опытных огородников и агрономов о том, как спасти рассаду или собрать богатый урожай. А системы умного дома — датчики, умный полив и видеонаблюдение — возьмут на себя заботу о грядках и присмотр за участком, даже когда хозяева будут далеко.

В зоне покрытия улучшилась также голосовая связь. Если случилась неприятность, стабильнее пройдет вызов пожарных, полиции или скорой помощи. Также здесь стали работать звонки по технологии VoLTE, с которой соединение устанавливается за пару секунд, собеседника слышно без лишних шумов, а интернет не отключается во время разговора.

<p>Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Заказчики хотят видеть систему резервного копирования частью цельного ИТ-ландшафта</p>
Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Заказчики хотят видеть систему резервного копирования частью цельного ИТ-ландшафта Безопасность

«В этом году мы уже усилили покрытие в жилых кварталах Костомукши и в промышленной зоне, а также в Вокнаволоке и у Кимасозера. Теперь и в "Романтик” пришел уверенный 4G-сигнал, который сразу стал пользоваться спросом. С момента запуска оборудования абоненты проговорили здесь 387 часов по телефону и прокачали 2,5 Тбайт трафика, чего хватило бы на тысячу фильмов. Эту работу продолжим и в других локациях республики», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелии Михаил Бармотин.

Костомукша — промышленный центр севера Карелии и ее самый молодой город: он появился в 1977 г. как поселок при строительстве горно-обогатительного комбината. Предприятие на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей железорудных окатышей в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России дико выросли госзаказы на размещение данных в дата-центрах

Госсайты отключаются по всему миру из-за «дыры» в PHP. Wikipedia выключила часть систем

Европа против Starlink. Несмотря на угрозы США готовятся новые лицензии и ограничения

В России появятся цифровые права с обременением

Браузер Chrome будет читать текст из буфера обмена и сливать его в Google

Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще