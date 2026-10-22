«МегаФон» увеличил покрытие в Курганской области

«МегаФон» расширил карту покрытия в Курганской области — оператор запустил телеком-оборудование в селе Кропани. Теперь около 600 жителей населенного пункта, расположенного в 20 километрах от областного центра, получили доступ к стабильной голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора установили оборудование, которое сразу в нескольких частотных диапазонах. Такое решение обеспечивает широкое покрытие территории села и одновременно с этим высокую скорость мобильного интернета. Пользователи смогут смотреть видео в высоком качестве, работать с электронной почтой и облачными сервисами, общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Анализ использования трафика выявил закономерности в поведении новых абонентов. Пик интернет-активности в селе приходится на выходные: в субботу и воскресенье нагрузка на сеть возрастает на 20%. В то же время самым «разговорчивым» днем недели стала среда, когда пользователи чаще совершают голосовые звонки, решая рабочие и личные вопросы.

«Теперь жители еще одного села Курганской области интегрированы в цифровое пространство. Высокая скорость интернета и стабильный сигнал позволят быть на связи с окружающими с миром, иметь доступ к современным цифровым сервисам, онлайн-образованию и государственным услугам», — отметил директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

Ранее «МегаФон» увеличил территорию покрытия в Варгашинском, Сафакулевском и Щучанском округах Курганской области.