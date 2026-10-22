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МТС добавила скорости LTE в столице Поморья

МТС сообщила о расширении покрытия и увеличении емкости сети LTE в Архангельске и ближайшем пригороде за счёт установки новых базовых станций и модернизации существующего телеком-оборудования. Проведённые работы позволили повысить скорость мобильного интернета в среднем на четверть в развивающихся жилых кварталах и в локациях с высокой общественной и деловой активностью.

Новое оборудование МТС обеспечило стабильным сигналом и высокой скоростью интернета жителей современных многоэтажных комплексов округа Майская Горка, жилых кварталов микрорайона Первых Пятилеток на севере города, спальных массивов округа Варавино-Фактория, а также Цигломенского округа на левом берегу. Кроме того, были проведены работы по обновлению телеком-инфраструктуры в районе Талажского авиагородка, что позволило разгрузить сеть в часы пик как для местных жителей, так и для сотрудников транспортно-логистических узлов.

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Отдельное внимание оператор уделил развитию загородной инфраструктуры Приморского округа. Построена новая базовая станция в деревне Бабанегово, модернизированы объекты связи в поселке Лайский Док, а также в районе санатория Беломорье. Благодаря этому комфортные «городские» скорости интернета стали доступны тысячам местных жителей, дачников и туристов Поморья.

«Современный город и пригороды требуют бесшовного цифрового пространства. Недавно мы первыми запустили в Архангельске сеть 5G, дав импульс развитию сверхскоростных технологий. При этом мы понимаем, что внедрение новых стандартов должно опираться на надежную базу, поэтому продолжаем активно прокачивать имеющуюся сеть LTE. Это создает прочный фундамент как для повседневного комфорта жителей, так и для бесперебойной работы бизнеса и крупных промышленных узлов», — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

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