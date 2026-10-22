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На «Авито» появилась возможность продавать электронные билеты на мероприятия

Платформа «Авито» сообщила о расширении возможностей раздела «Цифровые продукты»: теперь пользователи могут продавать электронные билеты на концерты, спектакли и другие мероприятия. Разместить объявление можно только для неименных билетов, а стоимость продажи не должна превышать первоначальную цену покупки.

Новая возможность предназначена для ситуаций, когда пользователь приобрел билет на мероприятие, но по каким-либо причинам не может его посетить. Вместо того чтобы терять потраченные деньги, он может выставить билет на «Авито» и найти другого покупателя. Для продажи доступны только электронные билеты, которые не привязаны к имени конкретного посетителя. При этом продать билет можно не дороже его первоначальной стоимости.

Запуск стал продолжением развития раздела «Цифровые продукты» на «Авито». Ранее была запущена возможность приобретать цифровые продукты — в том числе игровые ключи, программы и подписки — с онлайн-оплатой внутри сервиса. Теперь пользователям становится доступен ещё один сценарий сделок с продуктами, которые не требуют физической доставки.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы последовательно развиваем раздел «Цифровые продукты», расширяя возможности платформы и создавая новые сценарии взаимодействия между продавцами и покупателями. Запуск продажи электронных билетов — еще один шаг в этом направлении. Для нас важно не просто увеличивать количество доступных категорий, но и формировать удобную и прозрачную среду для совершения сделок. Пользователи могут покупать и продавать билеты непосредственно на «Авито», используя уже знакомый механизм безопасной оплаты. При этом мы предусмотрели ограничения на размещение билетов, чтобы новый функционал отвечал реальным потребностям пользователей, а не использовался для спекулятивной перепродажи», — сказал Алексей Ли, коммерческий директор «Авито Товаров».

Процесс покупки электронных билетов на «Авито» устроен так же, как и для других цифровых продуктов. Покупатель нажимает кнопку «Купить цифровой товар» в объявлении и оплачивает покупку через платформу «Авито». После этого продавец отправляет электронный билет файлом, скриншотом или ссылкой покупателю в чате и на странице заказа. Получив билет и убедившись, что с ним всё в порядке, покупатель подтверждает завершение сделки, после чего деньги за билет поступают на счет продавцу.

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