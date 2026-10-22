Пункты выдачи заказов, торговля и общепит лидируют по внедрению видеонаблюдения на Ставрополье

МТС отмечает рост спроса на видеонаблюдение в 2026 г. С начала текущего года количество предприятий, установивших камеры для безопасности и видеоаналитики, выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 80% всех подключений пришлись на долю малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абсолютными лидерами по внедрению и расширению систем видеонаблюдения оказались предприятия торговли, общепита и пункты выдачи заказов. На них приходится более половины всех реализованных МТС проектов. Причем в 2026 г. предприятия МСБ стали чаще внедрять именно облачное видеонаблюдение. ПВЗ чаще остальных внедряют решения с видеоаналитикой в облаке. Это позволяет вести автоматический подсчет посетителей и анализировать нагрузку на пункты выдачи.

«Видеонаблюдение малый бизнес в основном устанавливает для безопасности своих площадей. Облачное хранение повышает надежность этого сервиса. Представьте, что магазин или склад ночью ограбили, а жесткий диск с записью инцидента хранился здесь же в подсобном помещении, что позволило преступникам легко замести следы. Также диск или компьютер с данными может банально выйти из строя, а для больших объемов данных нужно много дорогостоящего оборудования, что повышает затраты бизнеса. Наши специалисты подсчитали, что использовать облачное хранение видеозаписей на треть выгоднее, чем покупка своего сервера для большого архива», - сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

На втором месте (11%) по количеству внедренных решений по видеонаблюдению государственный сектор. Большая часть камер была установлена на объекты транспортной инфраструктуры и здравоохранения.

В сегменте крупного бизнеса (9% от общего числа подключений) основной спрос на камеры формируют застройщики. В строительной сфере видеокамеры внедряются на этапах от возведения коробки до заселения дома. Многие застройщики ведут онлайн-трансляции со стройплощадок, чтобы их покупатели могли следить за строительством будущего жилья в прямом эфире. Также новые дома оборудуют видеонаблюдением, которое повышает комфорт и безопасность жильцов уже после заселения – домофонами и периметральными камерами с удаленным доступом, шлагбаумами с распознаванием номеров автомобилей.