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Сергей Федотов назначен CTO «ЭлНетМед» и возглавит технологическое развитие платформы «Медскан Нетрика»

Сергей Федотов назначен техническим директором (CTO) компании «ЭлНетМед». Он будет отвечать за технологическую стратегию, архитектуру и развитие платформы «Медскан Нетрика», цифровым ядром которой станет интеграционная платформа N3.Health. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Сергей обладает более чем десятилетним опытом работы в ИТ, в том числе на руководящих позициях уровня C-level. До прихода в «ЭлНетМед» он занимал должность директора по разработке в «Оператор Газпром ИД», где отвечал за создание и технологическое развитие цифровых экосистемных сервисов. В их числе — единая система авторизации «Газпром ID» с аудиторией более 60 млн пользователей, используемая в таких активах группы, как Premier, Rutube и Газпром Нефть. Опыт Сергея Федотова также включает управление инженерными командами и развитие продуктов в строительной и нефтегазовой отрасли, медиа и финансах.

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В «ЭлНетМед» Сергей сосредоточится на развитии технологического фундамента figital-платформы «Медскан Нетрика»: интеграционной архитектуры и надежной инфраструктуры для обеспечения бесшовного пользовательского опыта и маршрутизации пациентов между участниками медицинского рынка. Одним из приоритетов станет создание продуктов, которые помогут клиникам повышать операционную эффективность и выстраивать цифровые процессы на всех этапах оказания медицинской помощи.

«Наша амбиция — создать организацию с инженерной культурой, которая позволяет быстро проходить путь от потребности клиники до надежного продукта. Для этого мы формируем внутри "ЭлНетМед" собственную компетенцию разработки и внедрения, опираясь на небольшую команду с высокой экспертизой. Мы будем развивать платформенную архитектуру и применять инструменты искусственного интеллекта там, где они дают измеримый результат. Это позволит нам выпускать обновления чаще и быстрее учитывать обратную связь от клиник, что особенно важно для рынка B2B. Мы ожидаем, что к 2028 г. такой подход станет обязательным условием конкурентоспособности в ИТ. Формируя эту культуру уже сейчас, мы рассчитываем быстрее выводить на медицинский рынок продукты, которые задают новый уровень качества и удобства для клиник, врачей и пациентов», — сказал Сергей Федотов, технический директор «ЭлНетМед».

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