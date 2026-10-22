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В саратовских селах разогнали мобильный интернет

Для 200 тыс. сельских жителей Саратовской области повысили качество мобильной связи. Чтобы улучшить доступ к онлайн-сервисам, «МегаФон» модернизировал оборудование в более чем 100 населенных пунктах 36 районов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря проведенным работам емкость сети и скорость передачи данных выросли как в самих селах и поселках, так и на прилегающих к ним трассах. Улучшения затронули автодороги регионального и федерального значения. В их числе магистраль А-298 в направлении границы с Казахстаном, Р-229 от Самары до Волгограда, Р-207 между Пензенской и Саратовской областями, а также транспортный коридор Р-228 СызраньСаратовВолгоград.

Обновление инфраструктуры коснулось ключевых природных и исторических объектов региона. Качество связи выросло в Хвалынском национальном парке, повысив комфорт туристов на экологических маршрутах. Сеть модернизировали и в селе Орловское Марксовского района, известном немецкой архитектурой и старинной лютеранской кирхой.

«На одних объектах связи инженеры расширили частотный диапазон, а на других провели рефарминг. В ходе этих работ специалисты перевели действующие частоты из стандарта 3G в более современный LTE. В результате скорость и емкость мобильной передачи данных в 4G выросли на 15–30% в зависимости от локации. Теперь значительно большее число абонентов может одновременно пользоваться интернетом без снижения скорости», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

В среднем абонент, проживающий в селах и деревнях Саратовской области, расходует трафик наравне с горожанами — порядка 32 Гбайт в месяц, и этот показатель продолжает расти. Модернизация инфраструктуры связи позволила выровнять качество мобильных услуг в небольших населенных пунктах со стандартами городов. Теперь местные жители и гости могут без задержек пользоваться госуслугами, онлайн-банкингом, видеоплатформами, социальными сетями и другими интернет-ресурсами.

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