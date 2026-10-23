«Авито» развивает гиперлокальный поиск: платформа тестирует пространство «Авито Соседи»

В «Авито» представили пространство, где можно найти специалистов с высокими оценками и рекомендацией от соседей, а также приобрести у соседей товары по низкой стоимости или даже забрать вещи бесплатно. Тест уже доступен 5 млн пользователям по всей России с указанным в профиле адресом. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Найти специалистов для закрытия любых задач по рекомендации соседей теперь можно на «Авито». Платформа тестирует пространство «Авито Соседи», где собраны объявления от мастеров, которых уже нанимали и высоко оценили другие пользователи из вашего дома и района. «Авито Соседи» заменяет вопросы в домовых чатах и районных группах и помогает быстрее и проще выбрать подходящего специалиста.

«Сломался кран, нужна няня или репетитор для ребенка — в таких ситуациях мы часто пишем в домовой чат или просим знакомых и соседей посоветовать проверенного специалиста. «Авито» перенес привычный опыт соседних рекомендаций в цифровой формат, чтобы упростить поиск исполнителей», — отметили в компании.

Почему соседям доверяют

Исследования «Авито Услуг» показывают: более 40% опрошенных воспринимают жителей своего района как соседей, а шестерым из десяти важно поддерживать с ними добрые отношения и иметь возможность обратиться за советом. При этом каждый пятый пользователь при выборе мастера обращается за советом к соседям по дому или району.

«Личный опыт и совет знакомого человека для многих важнее, чем оценки незнакомых людей в интернете. «Авито Соседи» отвечает на этот запрос: помогает находить мастеров, которым уже доверяют соседи, и закрывать потребности рядом с домом. Для «Авито» это следующий шаг в развитии социальных механик, которые объединяют людей для заказа услуг и обмена товарами», — сказал Александр Куроптев, старший директор вертикали «Авито Услуги».

Как работает онлайн-пространство

Пространство объединяет предложения от мастеров, которые уже выполняли заказ для ваших соседей (жителей того же района, ЖК или дома), получили высокую оценку и положительный отзыв. Принцип «соседства» определяется на основе указанного в профиле пользователя адреса, а радиус определения другого пользователя как соседа зависит от города, плотности населения, района, выбранной услуги и составляет от десятков до нескольких сотен метров.

Попасть в раздел можно через главную страницу «Авито Услуг», главные страницы категорий, баннеры в поисковой выдаче и личный профиль.

Что можно найти в новом разделе

В период тестирования в пространстве «Авито Соседи» доступен заказ услуг по ремонту и обслуживанию бытовой техники и компьютеров, ремонту и строительству, перевозке и доставке, уборке, нянь и зоонянь. Также здесь можно найти рекомендованных соседями репетиторов, спортивных тренеров, автоинструкторов, мастеров и салоны красоты, специалистов по организации мероприятий, фотографов и видеографов.

В «Авито Соседях» также появится раздел с объявлениями о вещах, которые больше не нужны одним жителям района, но могут пригодиться другим. Здесь можно будет найти выгодные предложения – вещи, которые соседи отдают бесплатно или продают не дороже 500 руб., и забрать их самостоятельно рядом с домом, без затрат на доставку.

«Авито» планирует масштабировать продукт и развивать сценарии поиска услуг и товаров с опорой на опыт соседей.