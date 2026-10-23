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МТС обеспечила цифровыми сервисами «лососевый роддом» на Сахалине

Компания МТС сообщает о запуске сети LTE в районе Охотского лососевого рыбоводного завода, расположенного в селе Мальково Корсаковского городского округа. Благодаря новому телеком-оборудованию здесь появился мобильный интернет МТС на скорости до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск новой базовой станции МТС поможет обеспечить цифровыми сервисами одно из старейших предприятий Сахалинской области - Охотский лососевый рыбоводный завод. Он работает с 1932 г. Именно здесь ежегодно выращивают и выпускают в Охотское море миллионы мальков кеты и горбуши. Также специалисты занимаются разведением других видов лососевых – кижуч, нерка, таймень и сахалинский осетр, который занесен в Красную книгу. Новая телеком-инфраструктура МТС позволит эффективнее развивать инновационные цифровые решения для предприятия аквакультуры – экомониторинг, видеонаблюдение и другие технологии.

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Мальково – это еще и эпицентр экстремального подледного лова на Сахалине. Зимой побережье превращается в огромный палаточный городок любителей зимней рыбалки на корюшку и навагу. Высокоскоростной мобильный интернет МТС позволит повысить цифровой комфорт рыбаков и туристов.

«При развитии мобильной сети на Сахалине мы уделяем значительное внимание промышленным объектам. Надежная телеком-инфраструктура становятся базой для развития современных цифровых сервисов и вносит важный вклад в развитие экономического потенциала региона. При этом. цифровые технологии универсальны и подходят для любой сферы экономики. К примеру, для рыбопромышленных предприятий наиболее актуальны решения на базе технологии интернета вещей. Чтобы поддерживать оптимальные условия для роста и здоровья рыбы, умные датчики ведут мониторинг воды: измеряют температуру, химический состав и другие показатели», – сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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