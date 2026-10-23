МТС обновила сеть на родине Семеновской матрешки

МТС расширила покрытие мобильной сети и увеличила скорость интернета в городе Семенов Нижегородской области — исторической родине знаменитой Семеновской матрешки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели оптимизацию существующей сети и обновление оборудования, что позволило значительно расширить географию покрытия и обеспечить стабильный сигнал в ключевых точках города. Уверенная связь появилась в социальных и общественных объектах: Семеновской центральной районной больнице, перинатальном центре, центральном сквере, историко-художественном музее и других знаковых местах.

Благодаря проведенной модернизации на территории города были устранены «белые пятна», где ранее сигнал был слабым или нестабильным. Запуск обновленного оборудования позволил улучшить качество связи в жилых кварталах и на туристических маршрутах, обеспечив жителям и гостям города стабильное соединение для доступа в интернет и совершения звонков.

«Семенов — город с богатой историей и растущим туристическим потоком, и для нас важно, чтобы цифровая инфраструктура отвечала запросам и жителей, и гостей. Для медиков и студентов доступ к быстрому интернету — это возможность оперативно обмениваться данными и обучаться с помощью онлайн-платформ. Для жителей и гостей города, приезжающих на родину знаменитого народного промысла, это комфортный обмен фотографий, работа навигаторов и стабильная связь в мессенджерах без «зависаний». Именно поэтому мы уделяем особое внимание качеству связи: технология VoLTE дает чистый звук при звонках, а повышенная скорость интернета позволяет без задержек делиться фотографиями, пользоваться онлайн картами и оставаться на связи с близкими. Наша задача — чтобы современный цифровой сервис был одинаково доступен как местным, так и туристам», — сказал технический директор МТС в Нижегородской области Сергей Ворожцов.