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МТС первой запустила связь в местах легендарной экспедиции Арсеньева

Компания МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Краснояровка Яковлевского района Приморья. Благодаря новому телеком-оборудованию в малом населенном пункте, где проживает около 70 человек, впервые появилась голосовая связь и мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE МТС «накрыла» жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Краснояровке - фельдшерско-акушерский пункт, библиотеку, почтовое отделение и магазин. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, общаться с родственниками и друзьями в интернете.

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Краснояровка расположена на левом берегу реки Уссури, в 35 км от Яковлевки. В 2026 г. село отмечает 120-летний юбилей. В 1906 г. эти места с экспедицией посещал известный путешественник, писатель и ученый Владимир Арсеньев. Он описывал природу, быт местных жителей и свои наблюдения в книге «По Уссурийскому краю». В 2023 г. в районе Краснояровки открыт памятный знак в честь Арсеньева. Небольшое село привлекает и туристов – в окрестностях расположены четыре сопки, которые местные жители называют Вера, Надежда, Любовь и София. Старожилы предполагают, что название им дали монахи Шмаковского мужского монастыря в честь иконы «Вера, Надежда, Любовь и София». Высокоскоростной интернет сделает путешествие в таежный край более комфортным и безопасным.

«МТС продолжает улучшать качество связи в малых населенных пунктах Приморского края. Для нас особенно ценно, что связь появляется там, где ее раньше не было. Это не просто расширение покрытия – это создание базовой инфраструктуры для нормальной жизни. Мы продолжим работу по подключению самых отдаленных населенных пунктов, чтобы каждый житель Приморья чувствовал себя частью единого цифрового пространства. Ввод в эксплуатацию нового оборудования в таких районах позволяет и местным жителям, и туристам комфортно пользоваться всеми необходимыми интернет-сервисами», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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