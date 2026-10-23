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МТС запустила LTE в селе памяти о переселенцах в Чурапинском улусе

МТС запустила сеть LTE и голосовую связь в селе Харбала 1-я Чурапчинского улуса Якутии. После установки нового телеком-оборудования более 750 жителей села смогут пользоваться стабильной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили базовую станцию с высокой проникающей способностью радиосигнала. Мобильная сеть охватывает жилые улицы и все основные социальные объекты, включая Хатылынскую школу, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и завод по переработке молока.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Харбала 1-я – исторически значимое место для республики: село основано в 1910 г, а сама местность впервые упоминается еще в 1637 г. Здесь расположен Музей переселенцев, посвященный истории переселения жителей в северные районы Якутии в годы Великой Отечественной войны. Благодаря этому село включено в туристические маршруты центральной Якутии. Мобильный интернет и голосовая связь МТС делает пребывание туристических групп в Харбале 1-й комфортнее и безопаснее.

«Запуск нашей сети в Харбале 1-й – еще один шаг к повышению цифрового комфорта в сельской местности. Для нас важно развитие сети в таких исторически значимых точках, как Хатылынский наслег. Для жителей, сотрудников социальных учреждений и туристов это возможность пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи с близкими. Кроме этого, уверен, что стабильная связь здесь станет хорошим подспорьем для развития не только туризма, но и сельского хозяйства. Например, местные сельхозпроизводители – сотрудники молокозавода и владельцы личных подсобных хозяйств - смогут проводить онлайн-консультации с ветеринарами или организовывать продажи через цифровые платформы», – сказал директор МТС в Якутии Прокопий Неустроев.

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