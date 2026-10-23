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«Почта России» упростила онлайн-оформление писем и бандеролей для юрлиц

Теперь юридическим лицам при оформлении писем и бандеролей в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «Почты России» будет доступен новый формат адресного ярлыка. Об этом CNews сообщил представитель почтового оператора.

В отличие от старой версии, он содержит адресные данные не только получателя, но и отправителя. Благодаря этому данные отправителя печатаются на ярлыке автоматически, что позволяет экономить время на подготовку письменной корреспонденции к отправке.

В результате процесс стал полностью бесшовным: отпадает необходимость в дополнительных наклейках, а риск ошибок из-за ручного заполнения сводится к минимуму. Кроме того, унификация ярлыка ускоряет автоматическую сортировку отправлений в логистических центрах.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Обновление адресного ярлыка сделает массовый документооборот для бизнеса быстрее и прозрачнее. В перспективе это позволит компаниям сократить операционные расходы на логистику, а «Почте России» — повысить общую скорость доставки деловой корреспонденции.

Ранее при отправке письменной корреспонденции юридическим лицам приходилось совершать дополнительные действия. Предыдущий формат адресного ярлыка предусматривал наличие только данных получателя, поэтому при необходимости клиенты отдельно наносили свои данные на конверт. Это создавало лишние шаги в процессе подготовки почты, увеличивало риск ошибок при ручном вводе и замедляло обработку отправлений.

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