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Российский мессенджер «Искра Диалог» обновился: приложение для iOS, интеграция с Outlook и новые возможности аудиоконференций

«Искра Технологии» выпустила обновление платформы унифицированных коммуникаций «Искра Диалог», которая объединяет телефонию, конференции, обмен сообщениями и файлами в одном решении. «Искра Диалог» – российский корпоративный мессенджер, разработанный для компаний со строгими требованиями к информационной безопасности: данные остаются на серверах заказчика, а ключи шифрования принадлежат предприятию. Продукт включен в реестр российского ПО и используется на объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители АО «Искра Технологии».

Одно из главных изменений – появление приложения в официальном магазине App Store. Мобильные клиенты для Android доступны в Google Play и RuStore c начала года, в то время как владельцам «яблочных устройств» приходилось использовать веб-версию. Решение совместимо с такими операционными системами, как Windows, Linux и macOS. Поддержка Linux особенно актуальна для предприятий, которые переводят сотрудников на отечественные программные решения.

«Российский рынок унифицированных коммуникаций растет, конкуренция между разработчиками будет усиливаться, и востребованными останутся решения, которые спроектированы с фокусом на автономность. При создании нашей платформы мы ориентировались на простоту ее встраивания в строгие регламенты информационной безопасности. «Искра Диалог» разворачивается на инфраструктуре заказчика без выхода во внешние «облака», все данные хранятся только во внутреннем контуре, и IT администратор предприятия поддерживает работоспособность мессенджера», – отметил технический директор-архитектор решений «Искра Технологии» Александр Аверкиев.

В «Искра Диалог» также появился новый пункт меню «Календарь», интегрированный с календарем из Microsoft Outlook. Встречи из Outlook появляются в «Искра Диалог», и наоборот. Сотрудник может вести расписание в том интерфейсе, с которым работает постоянно.

Для удобства администрирования разработчики добавили мониторинг автоматического конфигурирования SIP-телефонов: статус настройки устройств отслеживается централизованно. Автоконфигурирование поддерживается для терминалов Yealink, Flat, Qtech и J&R, аппараты перезагружаются удаленно. Администратору также доступны управление пользователями и телефонной книгой с внешними контактами, история вызовов всех абонентов сети и отслеживание их действий.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В рамках обновления платформы «Искра Диалог» реализованы новые сценарии подключения к конференциям. Теперь участник может присоединиться к встрече двумя способами: позвонив с обычного телефона на выделенный номер или через браузер по ссылке. Это позволяет проводить совещания с подрядчиками, проектными организациями, сохраняя конфиденциальность информации.

В режиме конференции доступна демонстрация рабочего стола, отдельного окна или видео с камеры. Разговор один на один может быть переведен в групповой звонок, также поддерживается селекторный формат. Максимальное количество одновременных участников – 200 человек.

Российский корпоративный мессенджер «Искра Диалог» обновляется автоматически. Сотрудники получают уведомление о необходимости инсталляции свежего релиза, их персональные параметры при этом не меняются. Со стороны администратора переход на новую версию также происходит в автоматизированном режиме, конфигурация сети остается прежней.

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