Сбербанк расширил возможности для безналичных расчетов в Индии

Теперь российские туристы могут выбирать между двумя лицензированными приложениями платежной системы UPI One World для удобной оплаты покупок по QR-кодам в Индии с возможностью пополнения счета в «СберБанк Онлайн». Ранее партнером сервиса выступал кошелек Cheq. Новый кошелек Mony, как и Cheq, позволяет отказаться от использования наличных денег во время поездок по Индии и производить расчеты в индийских магазинах, ресторанах и отелях в один клик с помощью приложения, сканируя QR-коды местных продавцов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для использования Mony необходимо скачать приложение и пройти регистрацию. Для активации кошелька потребуются загранпаспорт, действующая индийская виза и номер телефона. Завершается оформление уже в Индии — на короткой личной встрече с представителем сервиса.

Пополнить баланс можно непосредственно в «СберБанк Онлайн». Для этого нужно открыть раздел «Платежи», выбрать «В другую страну» → «Индия» → «Телефон» и указать номер, привязанный к кошельку Mony.

Оба приложения — Cheq от Transcorp International Limited и Mony от First Information Services India Private Limited — лицензированы Национальной платёжной корпорацией Индии (NPCI) и находятся под надзором Резервного банка Индии.

Иван Носов, СЕО «СберИндии»: «Запуск второго альтернативного варианта электронного кошелька усиливает инфраструктуру безналичных платежей для россиян в Индии. Кошельком Cheq уже пользуются тысячи наших клиентов, в том числе туристы и длительно проживающие в стране россияне. Пополнение доступно в СберБанк Онлайн и занимает считаные минуты. Ожидаем, что новый сервис Mony будет не менее востребован как у туристов, так и бизнес-путешественников, ведь интерес к Индии стремительно растет».