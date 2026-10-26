Более 400 тыс. контрактов заключили на «Портале поставщиков» за девять месяцев 2026 года

С января по сентябрь 2026 г. на «Портале поставщиков» заключили более 400 тыс. контрактов. Чаще всего госзаказчики приобретали на ресурсе строительные, хозяйственные и медицинские товары. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Портал поставщиков стал эффективным инструментом для масштабирования бизнеса: предприниматели со всей России могут находить заказчиков не только в своем регионе, но и за его пределами. Государственные и муниципальные организации с помощью ресурса получают доступ к широкому ассортименту товаров и услуг, необходимых им в работе. За девять месяцев 2026 г. на портале заключили 414 тыс. контрактов. Наиболее высоким спросом пользовались строительные, хозяйственные и медицинские товары, ИТ-продукция, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту. Около 30 процентов контрактов пришлось на поставщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Московской и Свердловской областей», – отметила Мария Багреева.

Портал поставщиков открывает возможность участия в государственных закупках юридическим и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, более 90% работающих на портале предпринимателей относятся к малому и среднему бизнесу.

«Зарегистрированные на портале поставщиков предприниматели могут не только размещать на площадке свои предложения, но и самостоятельно искать заказы через каталог закупок с помощью фильтров. Это дает бизнесу возможность оперативно реагировать на потребности заказчиков. Работать на ресурсе могут предприниматели из любых регионов. С начала года количество поставщиков увеличилось почти на 30 тыс. и сейчас превышает 420 тыс. Их продукция доступна более чем 65 тыс. заказчиков из 49 регионов страны», – сказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Перечень товаров, работ и услуг в каталоге платформы включает в себя более 3,7 млн уникальных наименований. Ежедневно здесь заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».