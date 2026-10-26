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«К2Тех» сравнила Wi-Fi-решения 22 российских и зарубежных производителей

«К2Тех» совместно с независимыми экспертами из отечественных компаний провела исследование доступных на российском рынке Wi-Fi-решений для корпоративных сетей. Специалисты сравнили продукты 22 российских и зарубежных производителей по 20 ключевым параметрам и выявили основные тенденции в развитии рынка. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

В сравнительный анализ вошли продукты ключевых отечественных производителей – Eltex, Aquarius, Qtech, Fplus, Linki и др. А также зарубежных вендоров, таких как Maipu, ZRJ, DPtech и др. Эксперты оценили возможности контроллеров и точек доступа, резервирование, роуминг, безопасность, управление радиоресурсами и другие параметры, значимые для проектирования и эксплуатации беспроводных сетей.

Аналитика рынка показала, что после активного появления новых поставщиков в 2022–2023 гг. состав участников рынка стабилизировался. Теперь основные изменения связаны с расширением функциональности и усилением конкуренции в сегменте реестрового оборудования. Сегодня в РРПП Минпромторга представлены решения трех отечественных вендоров – Eltex, Aquarius и Qtech. При этом Qtech в реестре пока представлен только одной точкой доступа. Одним из главных барьеров для появления новых игроков в реестровом сегменте «К2Тех» считает стоимость локализации, организации производства и разработки программного обеспечения.

Отечественные продукты постепенно сокращают функциональное отставание от ведущих зарубежных платформ. Развитие идет в том числе под запросы крупных заказчиков, которым необходима поддержка более сложных архитектур беспроводной сети. Например, Eltex в рамках такого проекта реализовал георезервирование с размещением контроллеров в разных центрах обработки данных, а также возможность вынести базу данных контроллера на отдельный сервер. Однако, по оценкам экспертов, российским решениям еще предстоит повысить стабильность работы, гибкость настроек и возможности диагностики. При критичных сценариях эксплуатации беспроводной связи сохраняется спрос на решения Huawei, Cisco, поставляемые по параллельному импорту.

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«На рынке уже сформировался основной круг производителей, и теперь важнее не количество новых брендов, а готовность продуктов к конкретным задачам заказчика. Наличие нужной функции в спецификации еще не означает, что решение одинаково хорошо работает во всех сценариях. Поэтому при выборе корпоративного Wi-Fi необходимо оценивать не только характеристики точек доступа, но и архитектуру управления, возможности резервирования, диагностики с обязательным тестированием в лабораторной среде или опытной инфраструктуре заказчика», — сказал Виктор Беляев, эксперт по беспроводным технологиям «К2Тех».

Специалисты также отмечают, что универсального Wi-Fi-решения для всех типов объектов нет, поэтому сравнение базовых стандартов продукта должно дополняться оценкой конкретного сценария эксплуатации. Для крупных офисных сетей важны производительные точки доступа Wi-Fi 6 и выше, приоритезация трафика телефонии и ВКС и поддержка быстрого роуминга. Для распределенной филиальной инфраструктуры – возможность обрабатывать пользовательский трафик локально, на точках доступа. На складах и объектах с высокой плотностью подключений особое значение имеют характеристики антенн и их разнообразие.

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