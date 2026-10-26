МТС запустила оплату товаров по QR-коду в Южной Корее с помощью «Мой МТС»

МТС объявляет о запуске для физических лиц оплаты товаров и услуг в Южной Корее по национальному QR-коду через приложение «Мой МТС». Оплату по QR принимают большинство торговых точек страны. Функция доступна в приложении «Мой МТС» по привычному сценарию безналичной оплаты: «навел камеру – отсканировал – оплатил». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Оплату по GME QR в Южной Корее принимает как крупный и средний ритейл, так малый бизнес. Платежи работают на базе национальной платежной инфраструктуры Zero Pay, то есть расплатиться через мобильное приложение можно везде, где на кассе или терминале установлен логотип Zero Pay.

Обычные туристы сталкиваются со сложностями при регистрации полноценного кошелька в приложении GME для повседневной оплаты внутри страны. «Мой МТС» позволяет россиянам обойтись без установки дополнительных приложений, а сканировать местные QR напрямую. Для совершения платежа нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR-код на платежном терминале. Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения «Мой МТС» до появления всплывающего меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и далее счет списания.

В последние годы интерес россиян к Южной Корее значительно вырос. По данным АТОР, в 2025 г. страна вошла в топ-10 популярных зарубежных направлений среди россиян. K-pop, дорамы, кино и игры делают Корею культурной точкой притяжения. Особым спросом стали пользоваться beauty-программы, местная медицина и храмовые ретриты.

«Южная Корея превратилась для россиян из нишевого туристического направления в одно из самых быстрорастущих. В Южной Корее очень распространены как оплата картой, так и QR-платежи, но в части небольших магазинов, рынков и локальных сервисов карты могут не принимать. Сервис МТС помогает туристам преодолеть барьеры при оплате товаров. Компания является лидером среди российских компаний по количеству стран, где запущена оплата по национальным QR-кодам. В дальнейшем МТС планирует расширить географию сервиса», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через «Мой МТС» возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в южнокорейскую вону. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Максимальная сумма операции – до 400 тыс. руб. Платежи до 5 тыс. руб. проходят без СМС-подтверждения, то есть покупку можно совершить даже если у вас нет связи.

Войти в приложение «Мой МТС» можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет.