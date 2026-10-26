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«М.Видео» запустила пилотный проект по выводу новых категорий маркетплейса в розницу

«М.Видео» перезапустила пять пилотных магазинов в Подольске, Казани, Ростове-на-Дону, Москве и Сызрани, добавив в них зоны с товарами маркетплейса. Новый формат розницы предполагает расширение традиционного ассортимента техники и электроники за счет товарных категорий, которые широко представлена на маркетплейсе «М.Видео», а именно одежды, мебели, товаров для красоты, детства, дома и досуга, инструментов, FMCG-товаров и других. В случае успешности пилотирования до конца 2026 г «М.Видео» планирует открыть еще шесть таких магазинов в Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Томске, Тамбове и Уфе. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Операционный директор «М.Видео» Анатолий Мохов: «М.Видео идет по пути создания первого в России мультикатегорийного маркетплейса с собственной розницей. Мы формируем уникальный клиентский опыт, объединяя широкий онлайн-ассортимент с возможностью оценить товары в магазине и получить профессиональную консультацию. Брендам из самых разных категорий мы предлагаем присутствие одновременно на онлайн-витрине и в нашей розничной сети. В рамках эксперимента в магазинах мы представляем лучшие товары из ассортимента нашего маркетплейса от брендов с высокой репутацией и доверием покупателей. Это усиливает наше предложение, создает конкурентное преимущество и дает людям больше поводов для посещения и покупок. Мы изучаем, как меняются покупательские сценарии и какие новые категории востребованы в торговых залах, чтобы развивать формат на основе реального спроса».

Развитие мультикатегорийной розницы — часть трансформации «М.Видео» в маркетплейс. Компания последовательно расширяет ассортимент онлайн-площадки и адаптирует физические магазины к новой модели бизнеса, объединяющей широкий выбор товаров в цифровом канале с возможностью ознакомиться с ними вживую.

Мультикатегорийная концепция строится на принципе «один маркетплейс — две витрины»: онлайн-площадка предоставляет доступ к широкому каталогу, а розничные магазины помогают покупателям познакомиться с отдельными товарами, сравнить предложения и получить консультацию. При этом физическая витрина дополняет онлайн-ассортимент, а не дублирует его полностью.

Электроника и бытовая техника остается основой ассортимента магазинов. Дополнительно в торговых залах представлены товары из четырех направлений: «Дом и уют», «Стиль жизни», «Семья и забота», а также товары для ремонта и обустройства. В зависимости от формата и спроса это могут быть товары для дома, освещение, бытовая химия, продукция для красоты и здоровья, одежда и аксессуары, детские товары, игрушки, зоотовары, инструменты и автотовары.

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При формировании ассортимента компания ориентируется на данные о продажах, рейтинги и отзывы покупателей, а также на востребованность отдельных категорий. Важный критерий отбора — возможность оценить товар до покупки: материал, размеры, качество исполнения и удобство использования. Ассортимент пилотных магазинов планируется корректировать с учетом покупательского спроса и результатов работы нового формата. Для продавцов новая концепция открывает возможность выхода в офлайн без необходимости создавать собственную розничную сеть. Размещение товаров в магазинах «М.Видео» дает партнерам доступ к физической полке, возможность представить продукцию покупателям вживую и привлечь дополнительный спрос. При этом продавцам не требуется самостоятельно инвестировать в открытие и содержание магазинов. В сочетании с действующей инфраструктурой, покупательским трафиком и одними из самых низких комиссий на рынке маркетплейсов это создает дополнительные возможности для развития продаж.

В рамках пилотного проекта компания оценит востребованность новых товарных категорий, эффективность представления ассортимента в торговых залах и возможности взаимодействия онлайн- и офлайн-каналов. Полученные результаты будут использованы для дальнейшего развития мультикатегорийного формата. Розничная витрина будет дополняться цифровыми возможностями маркетплейса. Покупатели смогут знакомиться с представленными товарами непосредственно в магазине, а в дальнейшем — получать доступ к расширенному онлайн-ассортименту с помощью QR-кодов. В числе планируемых решений также отображение рейтингов и отзывов на ценниках и развитие бесшовного взаимодействия между онлайн- и офлайн-каналами, включая возвраты. Это позволит объединить возможность оценить товар вживую с доступом к широкому выбору предложений на маркетплейсе.

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