CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

Positive Technologies заплатит 500 тысяч рублей за обход защиты своих WAF

Positive Technologies объявила о расширении программы поиска уязвимостей на платформе Standoff Bug Bounty и предложила независимым исследователям безопасности вознаграждение до 500 тыс. рублей за успешный обход защиты своих продуктов класса WAF (Web Application Firewall). PT Application Firewall Pro (PT AF PRO) и PT Application Firewall Cloud (PT AF Cloud) стали первыми российскими решениями этого класса, разработчики которых открыто предложили белым хакерам вознаграждение за обнаружение способов обхода механизмов защиты веб-приложений.

Ранее программы Bug Bounty были ориентированы преимущественно на поиск уязвимостей в программном коде и инфраструктуре продуктов. Теперь исследователи смогут проверить эффективность самих защитных механизмов. В частности, найти способы проведения атак, которые WAF не сможет обнаружить или заблокировать, обойти правила фильтрации трафика или детекторы вредоносных запросов. Такие сценарии представляют особый интерес, поскольку даже при отсутствии уязвимостей в самом продукте недостатки механизмов обнаружения могут позволить злоумышленникам проникнуть в защищаемые веб-приложения.

В рамках программ проверяются три ключевых компонента решений: фильтрующее ядро, отвечающее за обработку веб-трафика, правила и механизмы обнаружения атак, а также управляющий слой (control plane), через который осуществляется настройка и администрирование защиты. Исследователи могут тестировать различные способы обхода фильтрации, в том числе с использованием специально модифицированных HTTP-запросов, нестандартных форматов передачи данных и других техник, позволяющих скрыть вредоносную активность от WAF.

Размер выплат зависит от критичности обнаруженной проблемы и ее потенциального влияния на безопасность защищаемых ресурсов. В программе PT Application Firewall PRO вознаграждение за находки высокого уровня опасности составляет от 150 до 300 тыс. руб., критического — от 300 до 500 тыс. руб. Для PT AF Cloud предусмотрены выплаты от 50 до 200 тыс. руб. за уязвимости высокого уровня опасности и до 500 тыс. руб. за критические.

«Мы предлагаем исследователям проверить на прочность не только программный код наших решений, но и саму экспертизу, на которой строится защита веб-приложений. Для российского рынка WAF это новый подход к независимому тестированию. Мы исходим из того, что даже самые совершенные механизмы защиты могут иметь ограничения, поэтому готовы платить за обнаружение реальных способов их обхода. Каждую подтвержденную находку наши специалисты подробно разбирают, изучают использованную технику и на ее основе совершенствуют правила и детекторы. Это позволяет развивать защиту с учетом методов, которые потенциально могут использовать реальные злоумышленники», — отметил Антон Жаболенко, директор по продуктам AppSec и WAF Positive Technologies.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Открытое тестирование становится частью постоянного развития продуктов Positive Technologies. Привлечение независимых исследователей позволяет проверять устойчивость WAF к новым сценариям атак и выявлять ограничения защитных механизмов до того, как они приведут к инцидентам у заказчиков. Полученные результаты используются для доработки продуктов и обновления экспертизы обнаружения киберугроз.

Принять участие в программах могут независимые исследователи информационной безопасности. Подробные условия, допустимые сценарии тестирования и размеры вознаграждений опубликованы на платформе Standoff Bug Bounty: PT Application Firewall Pro и PT AF Cloud.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полетели головы. Власти начали возбуждать дела за недопуск провайдеров в многоквартирные дома

В России выпущено Android-приложение для «госVPN», отслеживания БПЛА и поиска бензина. Оно ворует банковские данные и переписку

Банкиры требуют предустанавливать на смартфоны российские сертификаты безопасности вместе с банковскими приложениями

БПЛА ударили по кошелькам россиян. Под угрозой срыва масштабные распродажи на Wildberries и Ozon – товар сгорел, выбор ограничен

Украинские БПЛА атаковали склад Ozon за тысячи километров от границы

За геолокацией мигрантов через приложение «Амина» начнут следить за пределами Москвы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще