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«Триколор» научил приставку понимать голосовые команды без интернета

Компания «Триколор» представила обновление сервиса «Второй экран»: встроенный голосовой ассистент теперь работает локально и не зависит от наличия интернета у клиента или возможных сбоев на стороне провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Для запуска функции подключение к глобальной сети требуется только один раз — при установке приложения и загрузке модуля ассистента. В дальнейшем управление осуществляется напрямую через локальную Wi-Fi-сеть. Сервис доступен на спутниковых гибридных приставках.

Чтобы начать пользоваться, достаточно установить актуальную версию приложения. С помощью голосового помощника можно включать и выключать телевизор, искать каналы по названию или номеру, переключать их, менять громкость, управлять записью эфира и запускать приложения.

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Помимо голосового управления, приложение предлагает и другие функции, которые работают без доступа в интернет в зоне действия домашнего Wi-Fi. Например, в мобильном приложении можно смотреть спутниковые каналы, читать интерактивный телегид, ставить напоминания о начале серий любимых сериалов и получать персональные рекомендации фильмов и статей о кино.

«Мы хотим, чтобы просмотр был максимально комфортным и не зависел от технических сбоев, — сказала директор департамента управления продуктами и проектами «Триколор» Юлия Кудряшова. — Перевод голосового ассистента в офлайн-режим — важный шаг в этом направлении. Теперь даже при временном отсутствии интернета смартфон и приставка продолжают взаимодействовать напрямую, поэтому все голосовые команды выполняются быстро и без задержек».

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