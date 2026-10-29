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«Магнит» открыл свою рекламную платформу для других ритейлеров

«Магнит ADS», рекламная платформа «Магнита», открыла свою технологическую инфраструктуру другим ритейлерам для построения и управления своими retail media-направлениями. Среди первых партнеров — «Азбука вкуса».

Платформа «Магнит ADS» объединяет медийный, performance- и indoor-инвентарь. Через нее можно размещать рекламу на инвентаре в сети магазинов, в мобильном приложении и на сайте, продвигать товары в поисковой и рекомендательной выдаче и листингах, а также получать аналитику по показам, кликам, конверсии и эффективности использования рекламного инвентаря.

Для подключения цифровых ресурсов ритейлера «Магнит ADS» разработала «Магнит ADS SDK». В зависимости от технологической инфраструктуры партнера интеграция может быть реализована через Mobile SDK для iOS и Android, Web SDK или API. Это позволяет подключать к платформе цифровые ресурсы ритейлера: интегрировать уже сформированный рекламный инвентарь, заполняя его полностью, и добавлять новые форматы продвижения.

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Людмила Марлье, CEO «Магнит ADS», сказала: «Наше решение позволяет брендам пропустить сложный этап построения рекламной платформы с нуля и перейти к монетизации. Рекламодатели при этом получают аудиторию нескольких сетей в одном окне, а ритейлеры — дополнительную выручку. Мы вывели систему на тот уровень, когда интеграция сторонних участников, будь то ритейл или e-com, не требует перестройки процессов с нашей стороны. По сути, мы переходим от эпохи разрозненных площадок к формированию единых и понятных технологических стандартов для рынка».

Глеб Буров, CTO «Магнит ADS», сказал: «Мы закладывали архитектуру платформы таким образом, чтобы внешний игрок вместе с интеграцией мог оперативно перейти к коммерческой утилизации рекламного инвентаря без разработки собственного программного обеспечения. Партнеры получают доступ к единой экосистеме: управление всеми рекламными форматами, консолидированной отчетности, маркировке и сквозной аналитике через единый контур».

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