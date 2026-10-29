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Рекламная выручка бизнес-группы «Поисковые сервисы и ИИ» «Яндекса» выросла на 9% год к году

В III квартале выручка бизнес-группы «Поисковые сервисы и ИИ» от рекламы и услуг продвижения выросла на 9% год к году. На динамику рекламной выручки «Яндекса» повлияли повышение эффективности рекламных инструментов, рост отдельных сегментов рекламодателей и активное развитие рекламных форматов. Среди коммерческих индустрий бюджеты наиболее активно наращивали рекламодатели в категориях «Развлечения» (+37%), «Информационные технологии» (+22%) и «Медицина и фармацевтика» (+21,4%). Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Выручка «Яндекса» от активно развивающихся форматов (DOOH, Connected TV и реклама в мессенджерах) увеличилась на 72% благодаря расширению инвентаря и повышению эффективности. Также драйвером роста выручки стало увеличение инвестиций иностранных компаний в продвижение в сервисах «Яндекса» — за девять месяцев их рекламные бюджеты выросли на 62% год к году. Рост обусловлен увеличением среднемесячных инвестиций на рекламодателя в 1,5 раза год к году. Больше всего в продвижение с помощью рекламных сервисов «Яндекса» вкладывает бизнес из Китая, Казахстана, ОАЭ, Турции и Узбекистана.

Кроме того, на 12,5% год к году выросли инвестиции малого и среднего бизнеса в рекламу на «Яндекс Картах» благодаря развитию новых сценариев взаимодействия с аудиторией.

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По итогам девяти месяцев 2026 г. нейротехнологии повысили конверсионность в «Яндекс Директе». Общая конверсионность «Директа» в среднем выросла на 20–25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о совокупной динамике по всем рекламным кампаниям в сервисе, результаты отдельных кампаний могут различаться в зависимости от ниши, настроек и бюджета.

Рекламные показатели «Яндекса» выше прогнозов аналитиков по рынку — так, например, этой осенью агентство Оkkam оценивало рост традиционных сегментов рекламы в 6% в 2027 г.

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