TerraMaster объявила о запуске платформы для разработчиков TOS

Компания TerraMaster объявила об официальном запуске платформы для разработчиков TOS и соответствующей программы вознаграждений за публикацию приложений. Компания приглашает независимых разработчиков, сопровождающих проектов с открытым исходным кодом, энтузиастов домашних лабораторий (homelab) и сторонников самостоятельного размещения сервисов (self-hosting) со всего мира перенести свои приложения в экосистему NAS TerraMaster, расширить аудиторию пользователей и внести вклад в развитие экосистемы приложений TOS.

С помощью платформы TOS Developer Platform разработчики могут подготовить пакеты и адаптировать существующие проекты без необходимости создавать программное обеспечение с нуля. После одобрения приложения могут быть опубликованы в глобальном магазине приложений TOS App Center, получив возможность распространения и дополнительной видимости среди пользователей NAS TerraMaster по всему миру.

Платформа предоставляет подробную документацию для разработчиков и готовые шаблоны упаковки приложений для Debian (.deb) и Docker. Она поддерживает самостоятельную онлайн-подачу приложений, автоматическую проверку, отслеживание статуса рассмотрения и доступ через API. Это позволяет интегрировать процесс подачи заявок в существующие процессы выпуска ПО с использованием CI/CD. Для регистрации достаточно действующего адреса электронной почты: подтверждение личности по официальным документам и наличие физического устройства NAS TerraMaster не требуются. Разработку и тестирование можно выполнять в виртуальной машине под управлением Ubuntu 22.04.