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«Яндекс» расширил сеть цифровой наружной рекламы десятками медиафасадов в Москве и регионах

«Яндекс» договорился о сотрудничестве с оператором медиафасадной рекламы General Media Group. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

В рамках партнёрства компания получила права на продажу рекламы на 31 медиафасаде General Media Group по аукционной модели. Новые конструкции дополнили сеть цифровой наружной рекламы «Яндекса», в которую уже входят экраны в витринах, короба на такси, пиллары и медиафасад на проспекте Мира. За счёт этого число городов присутствия сети увеличилось с 10 до 16. Наружная реклама «Яндекса» появилась в Красноярске, Нижнем Новгороде, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге и Хабаровске. Ранее экраны были доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске.

«У каждого типа конструкций наружной рекламы свои преимущества. Например, экраны в витринах или на такси, помогают обеспечивать частоту контактов с аудиторией. А медиафасады за счёт размера, расположения и возможностей для креатива привлекают к рекламному сообщению большее внимание и лучше работают на имидж и охват. Поэтому мы расширяем набор форматов в сети, чтобы рекламодатели могли комплексно решать задачи продвижения в офлайне и онлайне», — сказал Олег Иванов, директор по развитию новых рекламных продуктов рекламной сети «Яндекса».

Медиафасады оператора General Media Group расположены как в центре крупных городов, так и на оживлённых магистралях: в Москве, Омске, Челябинске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Уфе, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Краснодаре и Хабаровске. Среди них есть угловые, радиальные и двусторонние конструкции, а площадь поверхностей составляет до 714 м². Например, медиафасады оператора размещены на Волгоградском проспекте в Москве, у «нулевого километра» в Омске, вблизи гостиницы «Высоцкий» в Екатеринбурге.

«Медиафасады традиционно продаются по гарантированным сделкам с заранее определёнными сроками и условиями размещения. Партнёрство с «Яндексом» позволяет дополнить эту модель аукционной закупкой и дать рекламодателям больше гибкости при планировании кампаний. Поэтому для нас это возможность привлечь к медиафасадам новых клиентов и оценить потенциал программатических продаж в крупноформатной наружной рекламе», — сказал Давид Саркисян, генеральный директор General Media Group.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Запустить рекламу на медиафасадах General Media Group рекламодатели смогут по аукционной модели в личном кабинете «Директа» уже в ноябре 2026 г. Для программатических закупок будет доступно до 20% эфирного времени. Стоимость размещения рассчитывается за 1 тыс. потенциальных контактов с рекламным сообщением в реальном времени — RT OTS.

По итогам кампании рекламодатель сможет оценить влияние размещения на бизнес-метрики: поисковый интерес, трафик, конверсии и посещаемость в офлайне. Также бренд сможет продолжить взаимодействие с потенциальной аудиторией наружной рекламы в онлайне. Для этого можно настроить показы на агрегированный сегмент пользователей, которые могли видеть объявления на рекламных конструкциях.

Кроме того, все медиафасады будут доступны для размещения в «Панораме». Это новый инструмент «Директа», который объединяет онлайн- и офлайн-инвентарь «Яндекса» в одной охватной кампании, учитывает пересечения аудитории между разными площадками и помогает управлять общей частотой контакта с рекламой в разных каналах.

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