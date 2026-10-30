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Исследование VK: каждое шестое оскорбительное сообщение в сети перерастает в кибербуллинг

VK запускает проект «Месяц осведомленности о кибербуллинге», который объединит просветительские и социальные активности VK и других участников кампании. Проект поможет пользователям узнать, как распознать травлю в сети, защитить себя и близких от последствий кибербуллинга и куда обращаться за поддержкой в такой ситуации. «Месяц осведомленности о кибербуллинге» пройдет с 1 по 30 ноября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Исследование

Согласно исследованию, проведенному VK совместно с аналитическим агентством Ex Libris, примерно каждый шестой оскорбительный комментарий в сети перерастает в кибербуллинг. В 67% случаев атака не связана с темой публикации — вместо обсуждения поста пользователи переходят к нападкам на автора.

В рамках исследования был проведен контентный анализ более 450 тыс. оскорбительных сообщений в социальных сетях и на контентных платформах в России в период с 24 июня по 24 августа 2026 г.

Структура кибербуллинга в социальных сервисах неравномерна и меняется в зависимости от тематики поста или блога. Чаще всего с кибербуллингом встречаются авторы постов развлекательной тематики (53%), лайфстайл-блогов (35%) и те, кто пишет про digital и маркетинг (28%).

Травля в сети не всегда имеет прямое отношение к теме поста. Если в сфере быта критикуют результат – 91% оскорбительных сообщений связаны с темой публикации – то в лайфстайл-блогах хейт практически всегда направлен на личность автора: 94% сообщений не относятся к теме поста и имеют личный характер.

Чаще всего кибербуллинг развивается по одному сценарию: сначала появляется претензия к конкретному посту, а затем она перерастает в общее обесценивание автора. Если негатив уходит от темы публикации, он почти всегда становится личным — в таких случаях 99% сообщений содержат личные нападки.

«Кибербуллинг — это не разовая резкость в переписке, а ситуация, где человека целенаправленно и регулярно унижают или запугивают: через оскорбления, угрозы, публикацию личной информации, высмеивание или исключение из общения. Важно вовремя распознать травлю и не оставлять жертву наедине с агрессором. В рамках проекта мы подготовили информационные материалы о том, как распознать травлю, как действовать в такой ситуации и как поддержать человека, который столкнулся с ней — все материалы мы разрабатывали совместно с психологами», — сказала руководитель проекта «Месяц осведомленности о кибербуллинге» Дарина Орлова.

Что делают в VK

В 2026 г. главная задача кампании – помочь свидетелю кибербуллинга выйти из режима наблюдателя: безопасно поддержать человека и не дать агрессии распространиться дальше. Весь месяц на сайте проекта будут доступны интерактивный квиз, памятка для тех, кто стал свидетелем травли в сети, специальный анонимный чат психологической поддержки.

VK и благотворительный проект «1221» запустят специальный анонимный чат для людей от 12 до 21 года. Ежедневно с 18 до 22 часов по московскому времени здесь можно будет поговорить с психологом, рассказать о том, что тревожит, и вместе разобраться в ситуации.

«ВКонтакте» запускает в клипах тренд #неткибербуллингу. В нем звезды и блогеры расскажут свои истории по теме. Присоединиться к тренду сможет каждый: достаточно опубликовать клип с хештегом.

«VK Видео» представит фильм о том, как далеко может зайти травля в сети и что остается за пределами сообщений, которые видят наблюдатели. Фильм будет доступен на платформе 11 ноября 2026 г.

Авторы «Дзена» подготовят материалы о травле в интернете. Они расскажут, как распознать кибербуллинг, что делать, если стал свидетелем травли, и как правильно выразить поддержку. Материалы помогут читателям перейти от наблюдения к конкретным действиям и не оставлять человека один на один с агрессией в сети.

«Сферум» в рамках просветительского проекта по информационной безопасности и цифровой гигиене «Путь в сети» запустит новые квизы для учащихся по кибербуллингу. С 9 по 30 ноября 2026 г. в сервисе «Переменка» пользователи смогут пройти три интеллектуальные игры на эту тему, которые будут оформлены в виде комиксов. Задания помогут школьникам проверить свои знания о том, как бороться с кибербуллингом.

На образовательной платформе «Учи.ру» при поддержке национального проекта «Экономика данных» пройдет первый тур Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет». Она поможет школьникам научиться распознавать угрозы в цифровой среде и защищать себя и свои личные данные. На примере ситуаций из повседневной жизни участники разберутся, как противостоять агрессии в онлайн-играх, избежать распространения недостоверной информации и не навредить своей репутации в интернете. Принять участие смогут дошкольники и ученики 1–11 классов с 10 ноября по 7 декабря 2026 г.

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