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«МегаФон» усилил сеть в карельском посёлке Ильинский

2 тыс. жителей посёлка Ильинский в Олонецком округе Карелии получили уверенный сигнал 4G от «МегаФона». Инженеры оператора установили здесь дополнительное телеком-оборудование: стабильная связь стала доступна абонентам по всей территории посёлка, а также на участке трассы Олонец – Питкяранта. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Ильинцам стало проще переписываться в мессенджерах, созваниваться по видеосвязи, пользоваться Госуслугами и банковскими приложениями, а также заказывать на маркетплейсах товары, которых нет в местных торговых точках. Со стабильным интернетом удобно работать и учиться из дома, записываться к врачу и решать бытовые вопросы, не выезжая в город.

Увереннее стала связь и на региональной автодороге Олонец – Питкяранта, которая проходит через посёлок и тянется дальше вдоль берега Ладоги. Дорога входит в популярный туристический маршрут «Вокруг Ладоги»: летом по ней едут путешественники и рыбаки, которые часто ставят палатки на песчаных пляжах. На этом участке трассы теперь надёжно работают навигатор и онлайн-карты, можно проверить прогноз погоды или поделиться фотографиями местной природы в соцсетях.

Инженеры оператора использовали разные частотные диапазоны в новом оборудовании, чтобы сигнал хорошо расходился по территории и свободно проникал в помещения. Улучшились также вызовы по VoLTE — эта настройка передаёт голос через сети четвёртого поколения, отчего соединение собеседника слышно разборчивее, а мобильный интернет не отключается, пока идёт разговор.

«Приладожье — одно из ключевых направлений нашей работы в Карелии. Ранее мы укрепили инфраструктуру связи в Лахденпохском и Сортавальском округах, а теперь сигнал вышел на новый уровень в Ильинском. Здесь расширяется сельскохозяйственное предприятие, реализуется туристический потенциал. Для поддержания темпов развития посёлку необходим стабильный 4G, это важно и жителям, и бизнесу, и путешественникам. В таких населённых пунктах мы планомерно усиливаем покрытие, и в дальнейшем продолжим эту работу в других районах», — отметил директор «МегаФона» в Республике Карелия Михаил Бармотин.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Новое оборудование уже пользуется спросом у местных жителей: с момента его запуска оно обеспечило ильинцам четыре тысячи часов разговоров по телефону и 11 ТБ интернет-трафика, чего хватило бы на 5 тыс. фильмов.

Посёлок Ильинский известен местным племенным хозяйством — лидером Карелии по производству молока. Также неподалёку, на берегу Ладоги, лежит Андрусовская бухта: здесь стоит Никольский Адриано-Андрусовский монастырь XVI века. Сама бухта и соседние воды охраняются как заказник и крупнейшая в Северной Европе стоянка перелётных птиц, где весной и осенью останавливаются тысячи крылатых гостей.

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