CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет на трассах М7 и М8

Инженеры «МегаФона» расширили покрытие мобильной сети на подмосковных участках федеральных трасс М7 «Волга» и М8 «Холмогоры». Оператор построил более десятка новых базовых станций на оживлённых выездах из столицы, связывающих Москву с соседними регионами. Новое оборудование позволило увеличить покрытие и ёмкость сети, благодаря чему абоненты смогут на более высоких скоростях пользоваться любимыми сервисами в дороге.

Базовые станции появились на подмосковных участках Ярославского и Горьковского шоссе. На трассе М8 «Холмогоры» оборудование построили вблизи Мытищ и Королёва, а на М7 «Волга» — неподалёку от Балашихи. Эти направления ежедневно используют жители столицы и Подмосковья, отправляясь на работу, в деловые поездки и путешествия. На подмосковных участках магистралей пересекаются потоки местного и транзитного транспорта, что создаёт дополнительную нагрузку на мобильную сеть.

О востребованности мобильного интернета на этих направлениях свидетельствует объём передаваемых данных. По данным аналитиков «МегаФона», с начала осени абоненты на участках трасс М7 и М8 в Московской области использовали более 10 ТБ мобильного трафика, что сравнимо с прослушиванием 68 тыс. часов музыки в высоком качестве.

Файервол не спасет: бизнес защищает ИТ-периметр изнутри средствами сети
Файервол не спасет: бизнес защищает ИТ-периметр изнутри средствами сети Сеть как дом

Строительство новых базовых станций позволило расширить зону покрытия и увеличить ёмкость сети. Дополнительное оборудование помогает справляться с высокой нагрузкой, когда большое количество абонентов в дороге одновременно пользуются интернетом. Теперь пассажиры смогут с большим комфортом пользоваться социальными сетями и мессенджерами, а водители — строить маршруты и получать актуальную информацию о дорожной обстановке.

«Федеральные трассы — это настоящие артерии, связывающие между собой всю страну. Мы уделяем особое внимание развитию сети на таких направлениях. Благодаря строительству новых базовых станций на участках М7 и М8 скорость мобильного интернета достигает 110 Мбит/с. Это позволяет абонентам пользоваться привычными цифровыми сервисами и оставаться на связи во время поездок», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Москве Тимур Фахрутдинов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Cверхпопулярный мессенджер стал потреблять в 14 раз меньше ОЗУ, когда его переписали на любимом языке хакеров

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще