CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС на Ставрополье запустила первую сеть 5G в СКФО

МТС объявила о запуске сети 5G на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГц сразу в нескольких точках Ставрополя. Краевой центр стал первым городом на Северном Кавказе, в котором заработала связь пятого поколения.

Первая базовая станция, на которой инженеры МТС запустили 5G, находится на Чапаевском проезде возле фармацевтический фабрики Ставрополя. Внедрение новой технологии передачи данных в первую позволит внедрять на подобных производствах технологии автоматизации, роботизации, требующие высокой скорости передачи данных с минимальной задержкой.

Чтобы проверить работу сетей пятого поколения в разных условиях, технические специалисты МТС также запустили новую технологию в нескольких районах Ставрополя, с разной нагрузкой на телеком-оборудование. Например, с умеренной нагрузкой в частном секторе – на Ташле, в коттеджном поселке «Новая деревня». С максимально высокой нагрузкой сети пятого поколения будут работать в парке Победы и на проспекте Российском.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Ставрополь стал первым городом на Северном Кавказе, где заработала сеть 5G на существующей инфраструктуре. Несколько лет назад край был первым регионом, где заработала первая отечественная базовая станция в СКФО. Эти успехи говорят о лидирующих позициях нашего региона в создании и развитии инфраструктуры связи. Уверен, что технологии, которые внедряют наши телеком-операторы, позволят Ставрополью и дальше качественно менять уровень жизни, экономики, внедрять в наши производства передовые решения с применением искусственного интеллекта и роботизации», – сказал и. о. министра цифрового развития и связи Ставропольского края Виталий Шевченко.

«Мы начали постепенный запуск сетей 5G в Ставропольском крае на действующих частотах LTE 2100 МГц на принципе технологической нейтральности. Это позволяет одновременно задействовать этот частотный ресурс для сетей четвертого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры на новых частотах», – отметил директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Cверхпопулярный мессенджер стал потреблять в 14 раз меньше ОЗУ, когда его переписали на любимом языке хакеров

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще