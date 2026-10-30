МТС провела масштабную модернизацию сети в Воронеже

Компания МТС сообщает о завершении обновления сети LTE в Воронеже. Проведенные работы позволили почти на треть увеличить скорость мобильного интернета и расширить покрытие для жителей Центрального и Коминтерновского районов города, в том числе на набережной, в новых ЖК и в районе Областной детской больницы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС улучшили сеть LTE в Воронеже за счет перевода частот с 3G в современный стандарт 4G. Благодаря этому скорость мобильного интернета в городе увеличилась в среднем на 30%. Рефарминг коснулся телеком-оборудования, расположенного на набережной, у ЖК по ул. 9 Января, Средне-Московской, Урицкого, Шишкова, Лидии Рябцевой, 45 Стрелковой дивизии, проспекту Труда и Московскому проспекту, в районе корпусов Областной детской больницы, в Воронежском центральном парке и Ботаническом саду ВГУ.

Теперь воронежцы могут быстрее загружать фото и видеоконтент, приложения, комфортно пользоваться цифровыми сервисами. Кроме того, перевод частот в LTE расширил доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE (Voice over LTE). Она делает звук при звонках более четким и чистым, а также дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-соединение: например, параллельно искать информацию в сети или скачивать файлы.

«Модернизацию сети можно сравнить с расширением транспортной магистрали: если ранее поток медленно двигался по двум полосам, то теперь, при том же количестве «транспорта», инфраструктура расширена до трех полос. МТС продолжает развивать связь и высокоскоростной мобильный интернет не только в Воронеже, но и в малых городах и селах. С начала года благодаря установке современных отечественных базовых станций «Иртея» доступом к цифровым сервисам обеспечены более 10 тысяч жителей 30 населенных пунктов региона», – сказал исполняющий обязанности директора филиала МТС в Воронежской области Алексей Гурьянов.

В 2025 г. МТС обновила сеть LTE в крупных ЖК Воронежа, что позволило увеличить скорость передачи данных на 75%. С начала 2026 г. новые базовые станции обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом многоквартирные дома и социальные объекты в районе активной застройки города, рядом с яблоневыми садами. А летом 2026 г. на 50% выросла скорость мобильного интернета для 23 тыс. жителей Советского района и на 30% – для жителей микрорайона «Ключи» на левом берегу Воронежа.