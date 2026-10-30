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На Wildberries появились услуги шиномонтажа

Wildberries (входит в группу RWB) запускает новый формат услуги: вместе с покупкой товара покупатели могут получить бесплатный шиномонтаж у продавца. Новая возможность доступна в рамках сервиса самовывоза Click&Collect. Предложения со специальной отметкой уже доступны во многих городах России. Об этом CNews сообщили представители RWB.

В период сезона смены шин автомобилисты решают сразу две задачи — выбирают новую резину и ищут, где ее установить. Новая возможность на Wildberries объединяет эти этапы.

Найти участвующие товары можно по специальной отметке в карточке. После оформления заказа продавец связывается с покупателем в чате Wildberries, чтобы согласовать дату и детали оказания услуги. Шиномонтаж выполняется в сервисной точке продавца.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

На старте предложение доступно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе, Оренбурге, Саратове и других российских городах. В дальнейшем планируется расширение географии сервиса и подключение новых партнерских точек шиномонтажа.

На первом этапе новый формат доступен тестовой группе продавцов Wildberries, имеющих собственные точки шиномонтажа. По итогам тестирования компания планирует развивать сервис и расширять возможности его использования для продавцов и покупателей. Для бизнеса это станет возможностью объединить онлайн-продажу и обслуживание автомобиля, привлекая покупателей маркетплейса в свои офлайн-точки.

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