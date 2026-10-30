«Почта Mail» добавила возможность назначать ответственных за письма

«Почта Mail» начала создавать инструменты для работы в команде. В сервисе появилась возможность назначать ответственных за письма. Это позволит упростить работу с входящими в одном ящике и распределить поток задач в команде. Теперь можно назначить одного или нескольких ответственных за одно письмо. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Чтобы делегировать письмо, необходимо навести на него курсор, нажать «Добавить ответственного» и выбрать нужных пользователей. Для каждого ответственного автоматически сформируется отдельный раздел, в котором соберутся все письма с его назначением.

«Когда несколько коллег работают в одном почтовом ящике, важно не только быстро находить нужную информацию, но и понимать, кто отвечает за конкретный вопрос. Возможность назначать ответственных за письма помогает распределять входящие обращения между коллегами и поддерживать прозрачность рабочих процессов. Так письма становятся не просто источником информации, а удобным инструментом координации совместной работы», — сказал руководитель продуктового направления «Почта Mail» Руслан Арзуманов.

На данный момент функциональность доступна в веб-версии «Почты Mail» для команд численностью от пяти человек.