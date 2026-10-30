CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Почта Mail» добавила возможность назначать ответственных за письма

«Почта Mail» начала создавать инструменты для работы в команде. В сервисе появилась возможность назначать ответственных за письма. Это позволит упростить работу с входящими в одном ящике и распределить поток задач в команде. Теперь можно назначить одного или нескольких ответственных за одно письмо. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Чтобы делегировать письмо, необходимо навести на него курсор, нажать «Добавить ответственного» и выбрать нужных пользователей. Для каждого ответственного автоматически сформируется отдельный раздел, в котором соберутся все письма с его назначением.

«Когда несколько коллег работают в одном почтовом ящике, важно не только быстро находить нужную информацию, но и понимать, кто отвечает за конкретный вопрос. Возможность назначать ответственных за письма помогает распределять входящие обращения между коллегами и поддерживать прозрачность рабочих процессов. Так письма становятся не просто источником информации, а удобным инструментом координации совместной работы», — сказал руководитель продуктового направления «Почта Mail» Руслан Арзуманов.

На данный момент функциональность доступна в веб-версии «Почты Mail» для команд численностью от пяти человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Cверхпопулярный мессенджер стал потреблять в 14 раз меньше ОЗУ, когда его переписали на любимом языке хакеров

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще