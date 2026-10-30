CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Просмотры видео о бизнесе на Rutube выросли на 57% за квартал

В сентябре 2026 г. количество просмотров было в 2,2 раза выше, чем в июле 2026 г.. В III квартале 2026 г. их количество выросло на 57% по сравнению со II кварталом 2026 г. и на 46% по сравнению с I кварталом 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Наиболее заметный рост пришелся на конец лета и начало осени 2026 г. В августе просмотров стало на 63% больше, чем в июле, а в сентябре показатель увеличился еще на 36%. В результате сентябрь 2026 г. стал самым результативным месяцем для категории с начала года: количество просмотров оказалось в 2,2 раза выше июльского.

Видео о бизнесе стали занимать больше места и в общем потоке просмотров Rutube. С июля по сентябрь 2026 г. доля категории увеличилась более чем вдвое. Положительная динамика видна и при сравнении кварталов: в III квартале 2026 г. на бизнес-контент пришлась большая доля просмотров платформы, чем в начале 2026 г.

«Сегодня технологии позволяют не только запускать новые бизнес-проекты, но и находить возможности для их развития. Видео становится полноценным инструментом продвижения бизнеса: предприниматели могут рассказывать о своих продуктах, делиться опытом, находить клиентов и единомышленников. Мы видим растущий интерес к бизнес-контенту на Rutube и стремимся создавать условия, в которых предприниматели смогут развивать свои проекты, формировать собственную аудиторию и превращать свою экспертизу в новые возможности», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Cверхпопулярный мессенджер стал потреблять в 14 раз меньше ОЗУ, когда его переписали на любимом языке хакеров

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще