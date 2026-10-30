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«Рунити»: количество «мёртвых» сайтов в Рунете превысило полмиллиона

Количество сайтов в российском сегменте интернета, которые выдают ошибки при обращении, продолжает расти. За два года их число увеличилось на 24%, достигнув 552 866 сайтов на 2026 г. Такие данные следуют из мониторинга состояния доменной зоны .ru, проанализированного группой «Рунити», объединяющей «Руцентр», «Рег.ру», «Рег.облако», SpaceWeb и другие ИТ-компании. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В сентябре 2024 г. было зафиксировано 442 710 проблемных сайтов, год спустя — 515 267. Доля таких ресурсов составляет 9,3% от общего количества зарегистрированных доменов в зоне .ru.

В большинстве случаев это связано с неработоспособностью веб-страниц, возвращающих коды ответа сервера 4xx и 5xx. Ошибки 4xx, например «404 Not Found», могут означать, что страница удалена или недоступна, а коды 5xx указывают на проблемы на стороне сервера. Причины могут быть разными: ошибки при переносе и обновлении сайтов, последствия DDoS-атак или прекращение поддержки устаревших веб-проектов. При этом наличие ошибки не всегда означает, что ресурс окончательно прекратил работу.

«Рост числа проблемных сайтов может быть связан в том числе с накоплением заброшенных интернет-проектов. Компании и частные пользователи продолжают регистрировать домены для новых инициатив, однако далеко не все созданные сайты впоследствии поддерживаются и обновляются. При этом доменные имена могут оставаться зарегистрированными даже после прекращения работы самого проекта», — сказала Ася Вартазарьян, линейный руководитель отдела аналитики группы «Рунити».

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«Даже технически исправный сайт может стать недоступным, если компания вовремя не продлит домен из-за утраченного доступа или устаревших данных администратора. Октябрьский инцидент с PHP показал другой риск — необходимость временно ограничивать работу сайтов для защиты от возможных атак. Бизнесу важно не только своевременно обновлять программное обеспечение, но и сохранять контроль над ключевым онлайн-активом: проверять регистрационные данные домена, сроки продления и настройки автопродления», — сказал Валентин Бостанов, руководитель департамента хостинга Рег.ру.

Дополнительные риски для доступности сайтов создают уязвимости в программном обеспечении. Так, 21 октября 2026 г. обнаружение двух критических уязвимостей PHP привело к временной приостановке работы ряда сайтов по всему миру. Владельцы ресурсов ограничивали доступ к ним до установки обновлений, чтобы предотвратить возможные атаки. В России владельцев сайтов также призвали обновить PHP, а организациям, которые не могли оперативно установить исправления, рекомендовали временно ограничить доступ к потенциально уязвимым ресурсам.

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