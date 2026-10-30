CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет
|

Тернистый путь к знаниям: почти 60% обучающихся онлайн сталкивались с киберугрозами

Желание получать новые знания и навыки — благая цель, однако в онлайн‑среде она сопряжена с определёнными рисками. Согласно глобальному опросу «Лаборатории Касперского», 62% пользователей по всему миру за последний год проходили обучение. Большинство хотя бы частично занимались дистанционно: 45% — полностью онлайн и 40% — в гибридном формате. При этом почти 60% сталкивались как минимум с одним киберинцидентом, например — фейковыми сайтами и приложениями для обучения, фальшивыми курсами или группами в мессенджерах.

Опасности обучения. Чаще всего опрошенные говорили, что им встречались подозрительные сообщения или ссылки (27%), поддельные приложения или веб-сайты (20%). Также они сталкивались с мошенничеством через онлайн-сообщества или группы в мессенджерах (18%). Среди других угроз, с которыми сталкивались респонденты, — фальшивые курсы или поставщики образовательных услуг (17%), вредоносное ПО в образовательных файлах или приложениях (16%), утечка личных данных (16%), недействительные сертификаты (14%) и взлом аккаунтов (10%).

Спам на тему образования. Помимо этого, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили несколько типов спам-рассылок, в которых рекламировались образовательные услуги в онлайн-формате. Например, в одной из них критиковали традиционные школы и призывали родителей перевести детей на онлайн-обучение, в другой пользователям предлагали обучение без отрыва от основной работы — при этом изображения в таких письмах не соответствовали действительности, а ссылки вели на сторонние сайты. Также эксперты обнаружили различные спам-письма с предложениями получить кредит на обучение.

При этом половина (47%) из тех, кто сталкивался с подобными инцидентами, отметили, что зря потратили время. Ещё часть получали нежелательную рекламу (42%). Более трети (34%) рассказали, что потеряли из-за этого доверие образовательным платформам, а 25% понесли финансовые потери. Поколение зумеров (65%) и миллениалов (64%) чаще сталкивались с подобными инцидентами, чем поколение X (39%) и бумеры (26%).

Какие гаджеты используют. Для современного онлайн-обучения подходят любые устройства: от ноутбуков до смартфонов и планшетов. При этом ПК остаются одним из самых удобных инструментов для того, чтобы изучать большие объёмы информации. Согласно опросу, большинство респондентов (71%) используют компьютеры на базе Windows. Также с каждым днём всё большую популярность приобретают ПК с Windows на базе процессоров с архитектурой ARM (таких как Qualcomm Snapdragon X Elite, Snapdragon X Plus и др). Среди их преимуществ для пользователей — автономность, лёгкость, низкий нагрев и тихая работа. Такие устройства берут с собой, например, чтобы заняться учебными делами в коворкинге или кофейне.

Поэтому важно, чтобы надёжная защита от киберугроз сопровождала пользователей не только на всех их цифровых устройствах, но и при разных сценариях использования: будь то учёба, поиск информации в интернете, онлайн-общение, покупки или платежи. В соответствии с этими трендами «Лаборатория Касперского» расширяет портфель своих решений для таких компьютеров (например, на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X, Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite), чтобы обеспечить защиту от мошенничества и вредоносных программ на большем количестве платформ, востребованных в цифровом образовании.

«Спрос на онлайн‑обучение растёт, и параллельно увеличивается число угроз, с которыми может столкнуться каждый, кто пользуется интернетом для учёбы. Потеря дипломной работы из‑за программы‑вымогателя, оплата несуществующего курса, взлом аккаунта после клика по ссылке в чате — всё это реальные ситуации, с которыми можно столкнуться в сети. Наша задача — сделать так, чтобы процесс обучения был безопасным на каждом этапе: переход на страницу курса, проверка ссылок в чатах, скачивание файлов с незнакомых ресурсов. Решения „Лаборатории Касперского” предоставляют защиту от разнообразных схем мошенничества: как новых угрозы, связанных с эволюцией ИИ, так и от фишинга, вредоносных файлов, утечек данных и небезопасных платежей. Нам важно, чтобы пользователи могли сосредоточиться на получении знаний, а мы позаботимся о безопасности», — отметила Марина Титова, директор департамента по развитию потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: использовать сложные и уникальные пароли для каждой образовательной платформы или сервиса. Для их создания и безопасного хранения можно использовать специализированные менеджеры, например, Kaspersky Password Manager; включить многофакторную аутентификацию везде, где это возможно. Это снизит риски в случае компрометации пароля; установить защитное решение, например, Kaspersky Premium. Чтобы противостоять сложным угрозам, в нём предусмотрена защита от мошенничества на базе ИИ — набор технологий, включающий в себя алгоритмы на основе машинного обучения для распознавания фишинга, поведенческий мониторинг в режиме реального времени, а также возможность проверки утечек или кражи личных данных; подключаться только к надёжным сетям Wi-Fi, избегайте использования общедоступных точек доступа для передачи конфиденциальных сведений; хранить резервные копии своих учебных материалов на внешнем зашифрованном диске либо в облачном сервисе с поддержкой версионирования, чтобы иметь возможность отслеживать изменения и при необходимости возвращаться к предыдущим версиям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Cверхпопулярный мессенджер стал потреблять в 14 раз меньше ОЗУ, когда его переписали на любимом языке хакеров

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще