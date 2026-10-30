Тернистый путь к знаниям: почти 60% обучающихся онлайн сталкивались с киберугрозами

Желание получать новые знания и навыки — благая цель, однако в онлайн‑среде она сопряжена с определёнными рисками. Согласно глобальному опросу «Лаборатории Касперского», 62% пользователей по всему миру за последний год проходили обучение. Большинство хотя бы частично занимались дистанционно: 45% — полностью онлайн и 40% — в гибридном формате. При этом почти 60% сталкивались как минимум с одним киберинцидентом, например — фейковыми сайтами и приложениями для обучения, фальшивыми курсами или группами в мессенджерах.

Опасности обучения. Чаще всего опрошенные говорили, что им встречались подозрительные сообщения или ссылки (27%), поддельные приложения или веб-сайты (20%). Также они сталкивались с мошенничеством через онлайн-сообщества или группы в мессенджерах (18%). Среди других угроз, с которыми сталкивались респонденты, — фальшивые курсы или поставщики образовательных услуг (17%), вредоносное ПО в образовательных файлах или приложениях (16%), утечка личных данных (16%), недействительные сертификаты (14%) и взлом аккаунтов (10%).

Спам на тему образования. Помимо этого, эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили несколько типов спам-рассылок, в которых рекламировались образовательные услуги в онлайн-формате. Например, в одной из них критиковали традиционные школы и призывали родителей перевести детей на онлайн-обучение, в другой пользователям предлагали обучение без отрыва от основной работы — при этом изображения в таких письмах не соответствовали действительности, а ссылки вели на сторонние сайты. Также эксперты обнаружили различные спам-письма с предложениями получить кредит на обучение.

При этом половина (47%) из тех, кто сталкивался с подобными инцидентами, отметили, что зря потратили время. Ещё часть получали нежелательную рекламу (42%). Более трети (34%) рассказали, что потеряли из-за этого доверие образовательным платформам, а 25% понесли финансовые потери. Поколение зумеров (65%) и миллениалов (64%) чаще сталкивались с подобными инцидентами, чем поколение X (39%) и бумеры (26%).

Какие гаджеты используют. Для современного онлайн-обучения подходят любые устройства: от ноутбуков до смартфонов и планшетов. При этом ПК остаются одним из самых удобных инструментов для того, чтобы изучать большие объёмы информации. Согласно опросу, большинство респондентов (71%) используют компьютеры на базе Windows. Также с каждым днём всё большую популярность приобретают ПК с Windows на базе процессоров с архитектурой ARM (таких как Qualcomm Snapdragon X Elite, Snapdragon X Plus и др). Среди их преимуществ для пользователей — автономность, лёгкость, низкий нагрев и тихая работа. Такие устройства берут с собой, например, чтобы заняться учебными делами в коворкинге или кофейне.

Поэтому важно, чтобы надёжная защита от киберугроз сопровождала пользователей не только на всех их цифровых устройствах, но и при разных сценариях использования: будь то учёба, поиск информации в интернете, онлайн-общение, покупки или платежи. В соответствии с этими трендами «Лаборатория Касперского» расширяет портфель своих решений для таких компьютеров (например, на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X, Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite), чтобы обеспечить защиту от мошенничества и вредоносных программ на большем количестве платформ, востребованных в цифровом образовании.

«Спрос на онлайн‑обучение растёт, и параллельно увеличивается число угроз, с которыми может столкнуться каждый, кто пользуется интернетом для учёбы. Потеря дипломной работы из‑за программы‑вымогателя, оплата несуществующего курса, взлом аккаунта после клика по ссылке в чате — всё это реальные ситуации, с которыми можно столкнуться в сети. Наша задача — сделать так, чтобы процесс обучения был безопасным на каждом этапе: переход на страницу курса, проверка ссылок в чатах, скачивание файлов с незнакомых ресурсов. Решения „Лаборатории Касперского” предоставляют защиту от разнообразных схем мошенничества: как новых угрозы, связанных с эволюцией ИИ, так и от фишинга, вредоносных файлов, утечек данных и небезопасных платежей. Нам важно, чтобы пользователи могли сосредоточиться на получении знаний, а мы позаботимся о безопасности», — отметила Марина Титова, директор департамента по развитию потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: использовать сложные и уникальные пароли для каждой образовательной платформы или сервиса. Для их создания и безопасного хранения можно использовать специализированные менеджеры, например, Kaspersky Password Manager; включить многофакторную аутентификацию везде, где это возможно. Это снизит риски в случае компрометации пароля; установить защитное решение, например, Kaspersky Premium. Чтобы противостоять сложным угрозам, в нём предусмотрена защита от мошенничества на базе ИИ — набор технологий, включающий в себя алгоритмы на основе машинного обучения для распознавания фишинга, поведенческий мониторинг в режиме реального времени, а также возможность проверки утечек или кражи личных данных; подключаться только к надёжным сетям Wi-Fi, избегайте использования общедоступных точек доступа для передачи конфиденциальных сведений; хранить резервные копии своих учебных материалов на внешнем зашифрованном диске либо в облачном сервисе с поддержкой версионирования, чтобы иметь возможность отслеживать изменения и при необходимости возвращаться к предыдущим версиям.