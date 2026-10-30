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В «РосТендере» появился ИИ-помощник для быстрого анализа тендеров

Сервис для поиска и аналитики торгов «РосТендер» объявил о запуске ИИ-помощника для анализа закупок. Он использует документацию конкретной процедуры, чтобы помочь поставщику быстро оценить требования заказчика и понять, подходит ли ему закупка.

Перед участием поставщику нужно изучить документацию, проверить требования к товару и участникам, сроки, лицензии, обеспечение и другие условия. В зависимости от объема документов такой анализ занимает от 30 минут до нескольких часов.

ИИ-помощник «РосТендер» помогает изучить документацию за минуты. Пользователь задает конкретный вопрос или выбирает предложенные варианты. Ответ сопровождается ссылкой на соответствующее положение документа.

ИИ проверяет: требования к товару и возможность предложить аналог; необходимость лицензий и других документов; сроки поставки, оплаты и наличие аванса; требования к опыту и кадровым ресурсам; обеспечение заявки, контракта и гарантийных обязательств; параметры, влияющие на маржинальность участия.

ИИ-помощник сопоставляет информацию из разных документов и указывает на противоречия и недостающие сведения. Если нужной информации в документации нет, он сообщает об этом, а не выдумывает ответ.

«Для поставщика важно быстро понять не только то, что закупает заказчик, но и подходит ли ему эта закупка. Когда на первичную проверку одного тендера уходят часы, специалист физически не может подробно изучить весь поток закупок. ИИ помогает быстро принять решение и направить время на те процедуры, которые действительно подходят для участия», – сказал Андрей Сегренёв, генеральный директор «РосТендер».

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ИИ-помощник подходит не только для анализа одной закупки. Если поставщик рассматривает несколько процедур, то оценивает сроки исполнения, расходы и необходимые ресурсы. Поставщик также заранее рассчитывает затраты на обеспечение заявки, контракта и гарантийных обязательств и оценивает финансовую нагрузку, в том числе если обеспечение придется вносить собственными средствами.

Для сложных закупок ИИ помогает быстро проверить требования к опыту, персоналу и другим ресурсам и понять, соответствует ли им компания. А также: отвечает на вопросы по техническому заданию и проекту договора; находит существенные условия закупки; составляет краткие сводки, таблицы и чек-листы; формирует чек-лист подготовки заявки; отвечает на вопросы с учетом 44-ФЗ, 223-ФЗ и Приказа Минфина; подсказывает, что еще стоит проверить в закупке; рассчитывает параметры для оценки маржинальности участия.

История диалога сохраняется в карточке закупки. Пользователь возвращается к предыдущим вопросам, переключается на нужный раздел и переходит к другому тендеру без повторного поиска информации.

ИИ-помощник доступен внутри карточек тендеров «РосТендера». Пользователи получают полный доступ к функциям инструмента на 7 дней и могут протестировать его на реальных закупках.

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