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«Яндекс» увеличил количество продавцов-партнеров в сервисах агентной и электронной коммерции

По итогам III квартала 2026 г. «Яндекс» зафиксировал рост числа продавцов-партнеров, которые находят своих покупателей в экосистеме компании — с помощью Yandex Commerce Protocol (YCP), «Яндекс Маркета» и платформы «Яндекс KIT». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

К концу сентября 2026 г. количество партнеров, подключившихся к открытой инфраструктуре YCP, достигло почти 9 тыс. Число продавцов, которые получают заказы из «Поиска» и чата с «Алисой AI» после подключения к протоколу, — выросло в III квартале 2026 г. на 51% по сравнению с предыдущим кварталом.

Увеличилось также количество интернет-магазинов с продажами, которые работают через «Яндекс KIT» — платформу для запуска сайта магазина с логистикой под ключ. По итогам III квартала 2026 г. их число выросло на 57,6% по сравнению с предыдущим.

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Вместе с этим «Яндекс Маркет» начал наращивать количество активных продавцов. К концу сентября 2026 г. их число увеличилось на 4% по сравнению с июнем 2026 г. Активными считаются партнеры, которые совершили хотя бы одну продажу за последний месяц. «Маркет» сохраняет фокус на укреплении отношений с продавцами, повышении качества сервиса и выходе на безубыточность.

Сервисы агентной и электронной коммерции «Яндекса» помогают бизнесу организовывать продажи через маркетплейс, собственный интернет-магазин или «Поиск Яндекса» и чат с «Алисой AI». Покупателям увеличение числа продавцов-партнеров дает более широкий ассортимент товаров и помогает находить через сервисы «Яндекса» подходящие предложения.

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