«+Альянс Бэкап» для «Яндекс 360» внесен в реестр российского ПО

Облачный сервис резервного копирования данных «Яндекс 360» «+Альянс Бэкап» внесен в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Запись № 35522 от 05.10.2026, класс 03.13 «Средства резервного копирования». Правообладатель — ООО «+Альянс». Об этом CNews сообщили представители «+Альянс Бэкап».

«+Альянс Бэкап» по расписанию копирует данные сотрудников и организации из «Яндекс 360» в S3-совместимое хранилище, которое выбирает сама организация: облачное у провайдера или собственное. Данные забираются через официальные API «Яндекса». Из копии можно восстановить данные в «Яндекс 360», скачать их или перенести другому сотруднику, например при увольнении.

Сервис копирует данные девяти сервисов «Яндекс 360»: «Почта», «Диск», «Календарь», «Списки задач», «Контакты», «Формы», «Общие диски», «Трекер» и «Вики». Набор сервисов зависит от тарифа.

Копии шифруются по двухуровневой схеме. Каждая копия шифруется собственным ключом AES-256-GCM, а этот ключ — мастер-ключом организации RSA-4096. Приватная часть мастер-ключа хранится только у администратора клиента. Без нее содержимое копий не расшифруют ни «+Альянс», ни провайдер хранилища.

В версии 1.9.5 (октябрь 2026 года) появилась опция автовосстановления приложения. Если сервисное приложение бэкапа удалили из организации Яндекс 360 или урезали ему права, сервис вернёт его сам. Проверка идёт ежедневно и перед каждым копированием. Кроме того, для файлов общих дисков теперь можно скачать или восстановить прежнюю версию, а доступ к общему диску отдела действует и для его подотделов.

«"Яндекс" в своих рекомендациях по защите организации прямо относит резервное копирование к зоне ответственности клиента. Запись в реестре дает компаниям, которые выбирают ПО из реестра, российский инструмент для этой задачи», — сказал Александр Жогов, генеральный директор «+Альянс».