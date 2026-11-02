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Бизнесу стало доступно продвижение в Max через VK AdBlogger

Предприниматели получили возможность продвигать товары, услуги и проекты в мессенджере Max, а авторы – монетизировать каналы дополнительным способом. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Для того, чтобы получать доход от рекламы в Max через VK AdBlogger, автору канала необходимо зарегистрировать личный кабинет на платформе и добавить в него свой блог, указать цену размещения и дождаться подходящего предложения.

Для размещения рекламы в канале Max с помощью VK AdBlogger, рекламодателю необходимо создать личный кабинет, ввести реквизиты и пополнить баланс. Далее – выбрать автора под свои задачи и загрузить креатив.

Выбирать каналы в Max можно с помощью гибкой системы фильтров, в том числе – по тематике, количеству подписчиков и наличию метки А+. Каталог предоставляет доступ к статистике каналов и аналитике, которые помогают оценить их эффективность и выбрать подходящие площадки для рекламных размещений.

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Генеральный директор Max Фарит Хуснояров сказал: «Max последовательно развивает возможности для бизнеса и авторов. VK AdBlogger поможет предпринимателям найти потенциальных покупателей и клиентов через интеграции в наиболее релевантный контент, а авторам – монетизировать свое творчество. За месяц тестирования к платформе присоединились более 5 тысяч авторов Max».

Количество публичных каналов в Max превысило 650 тыс. – их суммарная аудитория составляет более 390 млн подписчиков.

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