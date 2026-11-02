DPD начала выдавать посылки в магазинах «Магнита»

С середины лета 2026 г. клиенты логистического оператора DPD в России получают отправления в магазинах «Магнита». Сейчас в совместном проекте DPD и сервиса «Магнит Пост» задействовано около 450 торговых точек ритейлера, до конца 2026 г. их число превысит 1000. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Сеть пунктов выдачи DPD в России построена на партнерской модели и насчитывает более 2000 точек. К концу 2026 г. компания планирует увеличить ее вдвое за счет инфраструктуры «Магнита» и других партнеров.

Пока пункты DPD в торговых точках «Магнита» открыты в Московской и Ленинградской областях, а также в нескольких городах Урала. В этих регионах сеть ПВЗ станет плотнее, а затем к ней будут добавлены магазины «Магнита» на юге и северо-западе страны. Благодаря сотрудничеству с ритейлером DPD удалось расширить географическое покрытие. Так, в партнерскую сеть транспортной компании вошли точки в 66 населенных пунктах, где до этого DPD не была представлена. Ее клиенты смогут воспользоваться не только услугами ПВЗ, но и курьерской доставкой от «Магнит Пост».

Через пункты выдачи чаще всего отправляют небольшие посылки. По данным DPD, летом 2026 г. 45% посылок пришлось на формат XS с суммой сторон до 60 см. Ограничение по весу при этом одинаково для всех типоразмеров: до 30 кг. Лидеры по числу отправлений — БАДы, косметика, а также товары для отдыха и туризма. Похожая картина наблюдается в магазинах «Магнит», через которые DPD выдает заказы: 65% посылок, выданных компанией в этих точках, весят до 1 кг. Основные категории — одежда, косметика и БАДы.

«На тестовом этапе партнерства было задействовано более 200 ПВЗ «Магнита», через которые ежемесячно выдавалось свыше тысячи посылок DPD. Их получение становится частью привычного маршрута наших покупателей и не создает дополнительных сложностей. В целом логистическая инфраструктура «Магнит Пост» насчитывает более 6 тыс. пунктов выдачи заказов, это открывает перспективы для дальнейшего развития сотрудничества», — отметили в ГК «Магнит».

«Курьерская доставка остается нашим главным направлением, но рынку нужна и пересылка между пунктами выдачи. Получатель может забрать заказ в магазине у дома, а отправитель — вести бизнес и присутствовать в регионах, не открывая там собственных офисов», — сказали в DPD в России.