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«Кросстех»: 60% инцидентов с интернетом вещей происходит из-за устаревшего ПО

Устаревшее ПО становится причиной инцидентов информационной безопасности в сфере интернета вещей (IoT) в 60% успешных кибератак в 2026 г. Эксперты «Кросстех» называют основной причиной отсутствие процессов инвентаризации и управления обновлениями.

По оценкам специалистов, злоумышленники стали на 15-20% чаще атаковать IoT-устройства в первом полугодии 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число инцидентов растет из-за расширения инфраструктуры интернета вещей: количество подключенных IoT-устройств в российских организациях превышает 100 млн, а значительная доля рынка приходится на промышленный интернет вещей (IIoT). Еще один из факторов потенциального взрывного роста количества инцидентов: c появлением ИИ-агентов требовавшие ранее высокой компетенции и больших трудозатрат атаки стали доступны даже для начинающих злоумышленников. ИИ-инструменты ускорили реверс-инжиниринг бинарных прошивок устройств для поиска уязвимостей, таких как переполнения буфера, пароли в открытом виде в коде и скрытые API.

3/4 российских компаний, использующих IoT-устройства, испытывают дефицит их видимости, из-за чего не могут вовремя отключать неиспользуемые устройства и обновлять ПО действующих. В этом случае злоумышленники могут использовать уязвимые устройства как точку входа, с их помощью проникать в инфраструктуру, красть чувствительную информацию и даже воздействовать на инфраструктуру.

«Не так давно во Франции произошла атака на IoT-устройства, когда злоумышленники с помощью уязвимостей смогли воздействовать на систему регуляции температуры в холодильниках в супермаркетах. Они повысили температуру до 50 градусов, что привело к массовой порче товара. Такая ситуация вполне может быть масштабирована и на более критичные предприятия и процессы, например, в промышленности. В таком случае потери будут гораздо более значительными, чем в описанном кейсе», – сказал Василий Коровицын, ведущий эксперт департамента оценки защищенности «Кросстех».

В компании отмечают, что разворачивание сетей 5G в России окажет влияние и на интернет вещей: системы будут становиться более масштабными, объединят тысячи автономных датчиков, дронов и контроллеров в единую технологическую сеть, что в свою очередь приведет и к росту кибератак на IoT-устройства.

«Важно уже сейчас выстраивать процесс инвентаризации и регулярного обновления прошивок, чтобы сделать систему более устойчивой к кибератакам. Контроль активов - важнейшая составляющая, которая помогает компании понимать границы своей инфраструктуры и все потенциальные векторы атаки. Компаниям также необходимо регулярно сменять стандартные пароли, сегментировать сеть, проверять конфигурации устройств и т.д., чтобы обеспечивать киберустойчивость», – сказал Василий Коровицын .

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