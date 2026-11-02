«МегаФон» улучшил связь для 100 тыс. жителей Ленобласти

«МегаФон» установил новое телеком-оборудование в популярных коттеджных посёлках Ленинградской области. Более 10 новых базовых станции заработали во Всеволжском, Ломоносовском, Гатчинском, Волховском и Выборгском районах. Улучшения затронули порядка 100 тыс. жителей загородных домов — теперь они могут пользоваться быстрым мобильным интернетом и стабильной голосовой связью. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Коттеджные посёлки Ленобласти — одно из самых динамично развивающихся направлений. Сюда переезжают семьи с детьми, которые ценят простор и близость к природе, но при этом хотят оставаться в цифровой среде. Удалённая работа, онлайн-обучение, видеозвонки и стриминговые сервисы требуют стабильного сигнала и высокой скорости интернета. Новое телеком-оборудование запустили вблизи СНТ Березка, Котлин, Красный химик, Виктория и ТОО ГОИ, деревень Пупышево, Подгорье, Керро, Вартемяги и Касимово. Оно обеспечивает высокую скорость интернета даже в часы пиковых нагрузок, когда к сети подключается максимальное число жителей.

Инженеры «МегаФона» учли особенности загородной застройки. В коттеджных посёлках дома расположены на значительном расстоянии друг от друга, а плотная растительность может создавать помехи для сигнала. Станции настроены так, чтобы покрыть максимальную площадь и обеспечить связь не только на улицах, но и внутри домов.

Кроме того, на всех базовых станциях в преддверии зимы и лета проводятся климатические работы. Оборудование готовят к морозам или жаре, чтобы оно работало исправно в любых погодных условиях. Это особенно важно для загородных локаций, где сеть должна выдерживать сезонные перепады температур и повышенную нагрузку в дачный сезон.

«Загородная жизнь сегодня немыслима без качественной связи. Мы видим, как растёт нагрузка на сеть в коттеджных посёлках Ленинградской области: люди работают удалённо, дети учатся онлайн, семьи пользуются видеосвязью и цифровыми сервисами. Новое оборудование позволяет нам обеспечить стабильный сигнал и высокую скорость интернета для 100 тыс. жителей загородных посёлков. При этом мы заранее готовим инфраструктуру к сезонным нагрузкам — проводим климатические работы, чтобы сеть работала без сбоев и зимой, и летом. Мы продолжим развивать инфраструктуру в загородных направлениях, которые пользуются спросом у петербуржцев и жителей области», — отметил Денис Трофимчук, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.