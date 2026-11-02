CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» улучшил связь для 100 тыс. жителей Ленобласти

«МегаФон» установил новое телеком-оборудование в популярных коттеджных посёлках Ленинградской области. Более 10 новых базовых станции заработали во Всеволжском, Ломоносовском, Гатчинском, Волховском и Выборгском районах. Улучшения затронули порядка 100 тыс. жителей загородных домов — теперь они могут пользоваться быстрым мобильным интернетом и стабильной голосовой связью. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Коттеджные посёлки Ленобласти — одно из самых динамично развивающихся направлений. Сюда переезжают семьи с детьми, которые ценят простор и близость к природе, но при этом хотят оставаться в цифровой среде. Удалённая работа, онлайн-обучение, видеозвонки и стриминговые сервисы требуют стабильного сигнала и высокой скорости интернета. Новое телеком-оборудование запустили вблизи СНТ Березка, Котлин, Красный химик, Виктория и ТОО ГОИ, деревень Пупышево, Подгорье, Керро, Вартемяги и Касимово. Оно обеспечивает высокую скорость интернета даже в часы пиковых нагрузок, когда к сети подключается максимальное число жителей.

Инженеры «МегаФона» учли особенности загородной застройки. В коттеджных посёлках дома расположены на значительном расстоянии друг от друга, а плотная растительность может создавать помехи для сигнала. Станции настроены так, чтобы покрыть максимальную площадь и обеспечить связь не только на улицах, но и внутри домов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Кроме того, на всех базовых станциях в преддверии зимы и лета проводятся климатические работы. Оборудование готовят к морозам или жаре, чтобы оно работало исправно в любых погодных условиях. Это особенно важно для загородных локаций, где сеть должна выдерживать сезонные перепады температур и повышенную нагрузку в дачный сезон.

«Загородная жизнь сегодня немыслима без качественной связи. Мы видим, как растёт нагрузка на сеть в коттеджных посёлках Ленинградской области: люди работают удалённо, дети учатся онлайн, семьи пользуются видеосвязью и цифровыми сервисами. Новое оборудование позволяет нам обеспечить стабильный сигнал и высокую скорость интернета для 100 тыс. жителей загородных посёлков. При этом мы заранее готовим инфраструктуру к сезонным нагрузкам — проводим климатические работы, чтобы сеть работала без сбоев и зимой, и летом. Мы продолжим развивать инфраструктуру в загородных направлениях, которые пользуются спросом у петербуржцев и жителей области», — отметил Денис Трофимчук, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — 8,3 млн человек за месяц

Российские мессенджеры обогнали Zoom по синхронности звука и видео. В остальном отстали

Надвигается глоабльный дефицит дисплеев. Один из главных поставщиков экранов для iPhone уже поднимает цены

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Cверхпопулярный мессенджер стал потреблять в 14 раз меньше ОЗУ, когда его переписали на любимом языке хакеров

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще