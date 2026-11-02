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«МегаФон» улучшил связь на родине биолога Мичурина

В посёлке Пронск Рязанской области «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование. Теперь жители и гости одного из древнейших мест региона могут пользоваться более быстрым мобильным интернетом на высокой скорости и оставаться на связи даже в часы пиковых нагрузок. Новое оборудование встроено в уже существующую сеть базовых станций в посёлке и позволяет значительно расширить зону уверенного покрытия для абонентов. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Новое телеком-оборудование охватывает не только исторический центр Пронска, но и жилые районы, где расположены дома местных жителей. Благодаря обновлению сети абоненты «МегаФона» могут пользоваться видеосвязью, мессенджерами и онлайн-сервисами без задержек. В будний день в Пронске через базовые станции «МегаФона» в среднем проходит порядка 1 ТБ данных и более 10 тыс. минут звонков. Такая активность сопоставима с просмотром 5 фильмов в качестве или с 94 днями непрерывного прослушивания музыкальных плейлистов. При этом в выходные объем трафика увеличивается до 1,3 ТБ.

«Пронск — уникальное место с огромной историей. Сегодня искушенные туристы только начинают открывать этот посёлок, и мы надеемся, что улучшение телеком-инфраструктуры — стабильная связь и быстрый интернет — подтолкнёт интерес к месту и привлечёт сюда больше гостей. Для нас важно, чтобы и туристы, и местные жители могли пользоваться всеми цифровыми сервисами без ограничений. В сентябре мы улучшили связь в 20 локациях Рязанской области, которые включают не только столицу, но и малые населенные пункты в Спасском, Скопинском, Шиловском, Александро-Невском и других районах региона», — отметила Людмила Калашникова, директор «МегаФона» в Рязанской области.

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews
Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Пронск был основан в 1131 г. — он старше Москвы и Рязани. В XII–XIV веках город был центром Пронского княжества и играл ключевую роль в защите южных рубежей Руси. Сегодня о богатой истории напоминают множество церквей, остатки древнего кремля на горе Гневна и Пронский краеведческий музей. В окрестностях Пронска родился один из самых известных российских биологов и селекционеров с мировым именем – Иван Мичурин.

Несмотря на статус посёлка городского типа, это место считается туристической точкой Рязанской области. Гостей привлекает не только история, но и живописные виды на реку Проню. Кроме того, сюда приезжают, чтобы увидеть старинные Пронские пещеры, а также впечатляющие церкви – Николая Чудотворца и Никольскую. Обе церкви обветшали и находятся частично в руинированном состоянии, но именно это привлекает автотуристов из других регионов. Также множество паломников приезжают в Спасо-Преображенский мужской монастырь, основанный в XVII веке как Пронская Спасская пустынь.

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