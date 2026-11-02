МТС улучшила мобильную связь в микрорайоне Бигаш в Альметьевске

МТС, цифровая экосистема, объявила о запуске новой базовой станции и модернизации существующой сети на территории одного из активно развивающихся жилых массивов Альметьевска. Проведенные работы «разгрузили» сеть для жителей микрорайона Бигаш, повысили качество голосовой связи и увеличили скорость мобильного интернета.

Установка нового телеком-оборудования и проведенная модернизация расширили пропускную способность сети. Это позволило уменьшить нагрузку на инфраструктуру, увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 20%, что особенно заметно при работе с видеоконтентом или облачными сервисами.

Бигаш — один из ключевых жилых районов Альметьевска, частный сектор с плотной застройкой и растущим числом жителей, преимущественно молодых семей. С расширением жилого массива также увеличивается число торговых точек и предприятий малого бизнеса, для которых стабильная связь стала базовой потребностью. Обновленная сеть МТС покрывает в том числе часть территории набережной Альметьевского водохранилища, а также парка «Прибрежный», которые местные жители каждый день выбирают для прогулок и занятий спортом.

«Альметьевск — прогрессивный город республики с активными жителями и предпринимательской средой, промышленный центр юго-востока Татарстана. Чтобы обеспечить горожан и бизнес надежной связью, МТС планомерно развивает здесь телеком-инфраструктуру, модернизирует и обновляет оборудование на территориях с возрастающей нагрузкой на сеть. Микрорайон Бигаш – один из быстрорастущих жилых массивов города. Теперь его жители получили стабильный сигнал для звонков, онлайн-банкинга, дистанционной работы и обучения, а бизнес — надёжный канал коммуникации для мессенджеров, CRM, онлайн-касс, видеонаблюдения и других цифровых сервисов», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.