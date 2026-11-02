МТС запустила LTE на базовых станциях «Иртея» у города-крепости «Яблонов»

Компания МТС развернула сеть LTE на базе отечественных базовых станций «Иртея» в Корочанском районе Белгородской области. Новое оборудование обеспечило высокое качество мобильной связи и интернета в селах центральной части региона для 9 тыс. жителей, а также гостей города-крепости «Яблонов». Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Специалисты МТС построили российскую сеть LTE в населенных пунктах Погореловского, Бехтеевского и Яблоновского сельских поселений. Благодаря использованию диапазона частот с большой дальностью распространения сигнала удалось обеспечить бесшовным покрытием обширные сельские территории. Стабильный сигнал LTE стал доступен и в селе Яблоново, где расположен популярный туристический объект – филиал Белгородского государственного историко-краеведческого музея, просветительный центр «Город-крепость Яблонов». Жители сел и посетители туристического объекта теперь могут пользоваться российской сетью на скорости до 100 Мбит/с: обращаться к цифровым сервисам, комфортно делиться контентом прямо во время иммерсивных экскурсий, мастер-классов, концертов, вести трансляции из ремесленных мастерских, колокольни или кузницы.

«Город-крепость Яблонов» – это самобытный музейный объект под открытым небом, где посетители погружаются в атмосферу XVII столетия. Почти четыре века назад здесь располагалось мощное фортификационное сооружение для защиты южных рубежей России от набегов крымских татар. Белгородцы бережно хранят историю своего края и трепетно относятся к своему прошлому. Для нас важно не только сохранять историческое наследие, но и способствовать развитию родного края. Руководствуясь этим принципом, компания МТС внедряет в Белгородской области российские базовые станции «Иртея», которые уже доказали свою надежность и продемонстрировали отличные результаты. На сегодня уже более 50 тыс. белгородцев пользуются отечественной сетью LTE», – сказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

В августе этого года МТС впервые запустила российскую сеть LTE в Белгородской области. Отечественная телеком-инфраструктура появилась в населенных пунктах Прохоровского, Ивнянского, Новооскольского, Губкинского, Ровеньского и Алексеевского районов. Новое оборудование российского производства «Иртея» обеспечило устойчивое покрытие и высокое качество мобильной связи и интернета, в том числе для посетителей парка регионального значения «Ключи» и памятника природы «Урочище Черемошное».