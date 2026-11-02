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Поисковики возглавили топ источников информации о врачах и клиниках

Исследование Brightly показало, что поисковые системы стали самым распространенным источником информации при решении медицинских задач: ими пользовались 50% опрошенных. Помимо поисковых систем, участники исследования пользовались медицинскими агрегаторами (43%) и сайтами клиник (36%).

Исследовательская компания Brightly изучила, как россияне ищут информацию о врачах и клиниках в интернете, какими источниками пользуются при выборе специалистов и какую роль в этом процессе играют нейросети.

Выбор врача в интернете часто предполагает решение нескольких задач: пользователю нужно понять, к какому специалисту обратиться, изучить информацию о врачах, сравнить отзывы, стоимость приема и возможности записи.

Отзывы пациентов — один из важных критериев при выборе врача: 80% опрошенных, выбиравших специалиста, считают их важными или крайне важными. При этом 83% респондентов считают важным опыт врача в работе с конкретной проблемой, а 82% — точную стоимость медицинской услуги.

Нейросети также используют для поиска медицинской информации. За последние шесть месяцев к ним обращались 19% опрошенных. Среди участников, использовавших ИИ при решении медицинского вопроса, о котором они рассказывали в исследовании, чаще всего пользовались «Алисой AI» (57%). ChatGPT использовали 26%, а режим ИИ в Google Поиске — 25%.

При этом 74% опрошенных готовы использовать нейросети как дополнительный источник информации при выборе врача или клиники.

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«Поиск врача — это не всегда задача с понятным и заранее определенным решением. Человеку может потребоваться сначала разобраться, к какому специалисту обратиться, затем изучить информацию о врачах, сравнить отзывы, стоимость приема и доступные варианты записи. Поэтому пользователи редко ограничиваются одним источником информации. Поисковые системы позволяют начать с самого разного запроса — от описания симптома до фамилии конкретного врача — и по мере уточнения задачи переходить к специализированным медицинским ресурсам. При этом разные источники не обязательно конкурируют между собой — они могут дополнять друг друга на разных этапах выбора. Нейросети уже входят в этот процесс как еще один инструмент. Они могут помочь понять, что именно искать, сориентироваться в информации и определить дальнейшие шаги. Однако окончательный выбор специалиста пользователи предпочитают оставлять за собой, самостоятельно изучая и сравнивая предложенные варианты», — сказала Юлия Лапаева, директор направления исследований брендов Brightly.

Методология

Исследование проведено компанией Brightly методом онлайн-опроса. В нем участвовал 2001 человек в возрасте 25-55 лет из российских городов с населением от 100 тыс. человек. За последние шесть месяцев участники искали информацию о врачах, клиниках и медицинских услугах через поисковые системы, карты, медицинские агрегаторы или нейросети либо записывались на прием через медицинские агрегаторы.

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