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Родители записали детей в кружки на «Госуслугах» 4,5 млн раз

Записать ребенка в кружок или секцию проще с «Госуслугами». За всё время работы сервиса этой возможностью на портале родители воспользовались уже 4,5 млн раз, из них 1,5 млн раз — с начала этого года. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сервис постоянно развивается. Теперь подобрать подходящие занятия для ребёнка стало еще удобнее — в октябре сервис масштабно обновлен.

Что нового: фильтры по направлению, стоимости и региону; возможность добавить понравившиеся программы в «Избранное»; сравнение нескольких вариантов между собой; оплата части программ с помощью социального сертификата.

Сервис «Госуслуг» позволяет сделать выбор из более чем 2 млн государственных и частных программ дополнительного образования. Подобрать занятия можно на любой вкус — от спорта и творчества до науки и технологий.

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