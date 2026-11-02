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Школьница из Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА создала умный сайт для подбора корма питомцам

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА Алина Новаковская разработала веб-сайт, который помогает владельцам животных выбирать корм не по яркой упаковке, а по реальным потребностям питомца. Новый сервис призван защитить здоровье миллионов домашних животных и избавить хозяев от маркетинговых ловушек. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

В России сегодня живет более 61 млн домашних питомцев. Для их владельцев вопрос питания — не просто бытовая мелочь, а залог здоровья, долголетия и хорошего самочувствия любимца. Однако разобраться в десятках вариантов корма без глубоких знаний состава почти невозможно. Именно эту проблему решила Алина Новаковская, ученица ИТ-класса московской школы № 2006. Под руководством наставника Анатолия Горшкова из Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА она создала сайт HappyTummy — инструмент осознанного выбора.

Работа над проектом шла в стенах Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА. Подход был системным: сначала анализ аудитории и конкурентов, затем проектирование базы данных и интерфейса, и только потом — написание кода.

В результате получился не просто набор страниц, а полноценный рабочий прототип. На сайте реализована система фильтров по виду животного, возрасту, весу, росту и особым потребностям. Пользователь выбирает нужные критерии, видит результаты поиска и может изучить детальную карточку корма. Интерфейс сделан дружелюбным, чтобы даже человек, далекий от IT, не запутался. Уже работает базовая система авторизации, а в перспективе сайт сможет хранить историю поиска и профили питомцев. Отдельно начата разработка Telegram-бота с ИИ-функционалом, который будет отвечать на вопросы о питании.

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«Мы хотели дать людям понятный и надежный инструмент, который не просто показывает корма, а помогает сделать осознанный выбор. Важно было продумать все до мелочей: от логики работы до защиты от некорректных данных. В коде реализованы механизмы валидации и обработки ошибок, чтобы система работала стабильно на любых устройствах — от смартфонов до ПК. Сейчас это крепкий фундамент, и в планах — расширить базу на кошек, грызунов, птиц и рептилий, добавить фильтры по цене и рейтингу, а также создать полноценную экосистему с советами ветеринаров», — сказала Алина Новаковская, автор проекта, выпускница Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

«Проект Алины — яркий пример того, как системное обучение, свобода пробовать и грамотная наставническая поддержка дают результат, полезный не только на конкурсе, но и в повседневной жизни тысяч людей. Совокупность таланта школьницы, мощности технопарка и современного программного обеспечения позволила превратить важную социальную задачу в реальный цифровой продукт. Мы гордимся такими учениками и желаем Алине дальнейших успехов, смелых идей и новых открытий», — отметил Анатолий Горшков, наставник проекта, Институт радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА.

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