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В работе каршеринга BelkaCar произошел масштабный сбой из-за аварии на стороне ИТ-провайдера

Сейчас в работе сервиса BelkaCar наблюдаются перебои. Проблема связана с крупной инфраструктурной аварией у внешнего партнера — провайдера Beget, который отвечает за связь приложения с серверами. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Инженеры подрядчика уже восстанавливают системы в дата-центрах, но для полного решения проблемы требуется время.

Что делать, если вам нужно завершить аренду прямо сейчас

Если автомобиль не закрывается через приложение в обычном режиме: попробуйте закрыть его с помощью функции Bluetooth-двери в приложении; если связи нет совсем, закройте автомобиль вручную (заблокировав двери изнутри); обязательно зафиксируйте точное время, когда вы завершили поездку и закрыли машину.

Что будет с деньгами за «зависшие» аренды

Компания также сделает перерасчет для зависших аренд после восстановления работы сервиса. Для этого напишите на почту support@belkacar.ru, укажите номер телефона, к которому привязан аккаунт, и точное время, когда вы оставили машину.

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